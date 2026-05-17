Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai vừa thông báo đến người nộp thuế về việc Cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học phiên bản v1.0 trong tối 14/5.

Theo đó, tại phiên bản v1.0, từ thời điểm này các trường hợp phải thực hiện sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật bao gồm:

- Khi đăng ký mới sử dụng hóa đơn điện tử.

- Khi thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp thay đổi thông tin của người đại diện theo pháp luật như: Họ và tên, căn cước công dân (CCCD), ngày sinh.

Đối với việc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử liên quan đến các thông tin khác (không phải thông tin người đại diện theo pháp luật) sẽ thực hiện xác thực bằng mã OTP.

Người nộp thuế có thể xác thực sinh trắc học đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên eTax Mobile. Ảnh: Nguyễn Lê

Các bước xác thực sinh trắc học

Thuế cơ sở 4 tỉnh Đồng Nai cũng hướng dẫn người nộp thuế xác thực sinh trắc học đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên eTax Mobile theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile

Trường hợp 1: Đại diện tổ chức đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2

- Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử

- Chọn “Loại tài khoản” => Cá nhân

- Nhấn “Xác nhận” => Xác nhận chia sẻ thông tin để đăng nhập ứng dụng Thuế điện tử

- Tích chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”.

- Nhấn “Xác nhận chia sẻ” => Hệ thống hiển thị màn hình nhập passcode.

- Nhập passcode => Hệ thống hiển thị màn hình chức năng, bổ sung thêm chức năng “Hóa đơn điện tử”.

Trường hợp 2: Đại diện tổ chức đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu được cấp bởi cơ quan thuế. Lưu ý, áp dụng đối với người nộp thuế đã có CCCD.

- Người sử dụng nhập mã số thuế 12 số là CCCD (thay cho mã số thuế 10 số trước đó).

- Nhập mật khẩu do cơ quan thuế cấp.

- Nhấn nút “Đăng nhập” => Hệ thống hiển thị màn hình chức năng, bổ sung thêm chức năng “Hóa đơn điện tử”.

Bước 2: Tờ khai chờ xác thực

Hệ thống chỉ hiển thị tờ khai chờ xác thực trong chức năng “Tờ khai chờ xác thực” đối với các đối tượng sau đăng nhập theo hướng dẫn được mô tả tại Bước 1.

- Đại diện tổ chức (Kê khai trực tiếp tờ khai trên eTax Mobile hoặc TTHC)

- Đại diện hộ kinh doanh (Kê khai trực tiếp tờ khai trên eTax Mobile hoặc TTHC)

- Đại diện tổ chức (Kê khai tờ khai từ TVAN)

Tờ khai chờ xác thực

- Nếu còn hạn xác thực sinh trắc học/xác thực OTP, hệ thống hiển thị nút “Sinh trắc học/Xác thực OTP” và nút “Hủy”.

- Nếu quá hạn xác thực (quá 1 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng nhận được email thông báo có hồ sơ cần sinh trắc học/xác thực OTP), hệ thống sẽ thực hiện gửi email thông báo quá hạn cho người sử dụng thông qua email đăng ký trên tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT và gửi thông báo quá hạn cho hệ thống HĐĐT.

Bước 3: Xác thực sinh trắc học

- Người đại diện pháp luật nhấn nút “Sinh trắc học”, hệ thống hiển thị màn hình “Xác nhận xác thực ảnh khuôn mặt”.

- Xác thực ảnh khuôn mặt.

- Người sử dụng tích “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên), Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”.

- Nhấn “Xác nhận chia sẻ”.

- Nhập passcode, hệ thống hiển thị màn hình chia sẻ thông tin thành công.

- Người sử dụng thực hiện các bước xác thực gương mặt theo hướng dẫn. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả xác thực khuôn mặt với Bộ Công an:

+ Trường hợp không khớp thông tin với Bộ Công an: Hiển thị màn hình “Xác thực sinh trắc học không thành công”. Hiển thị thêm nút “Xác thực lại” cho phép người đại diện thực hiện Sinh trắc học lại.

+ Trường hợp khớp thông tin với Bộ Công an: Hiển thị màn hình “Xác thực sinh trắc học thành công”. Hiển thị thêm nút “Gửi tờ khai”.

Bước 4: Gửi tờ khai

Người sử dụng nhấn nút “Gửi tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình “Gửi tờ khai thành công” và gửi tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến hệ thống hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn cụ thể, chi tiết các bước xác thực sinh trắc học đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên eTax Mobile dưới đây: