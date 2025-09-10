Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh. Cả hai bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, vào tối ngày 9/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo từ Công an xã Nhân Thắng về một vụ hành hung xảy ra vào khoảng 23h ngày 7/9 tại khu vực đường đê hữu sông Đuống, thuộc thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) lái xe ô tô chở vợ đi khám bệnh về nhà. Khi đến đoạn đường đê nói trên, anh Vĩnh phát hiện hai nam thanh niên bất tỉnh nằm bên cạnh một xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, BKS: 37F1- 047.83.

Hai người bị nạn được xác định là Trịnh Đình Luân và Nguyễn Đức Minh (SN 1997, trú tại TP Hải Phòng).

Đối tượng Trịnh Đình Luân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, có anh Lưu Văn Nam (SN 2004, trú tại xã Nhân Thắng) và anh Lưu Văn Tâm (SN 2003) đang đứng theo dõi vụ việc.

Anh Nam nhờ anh Vĩnh hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, tuy nhiên anh Vĩnh từ chối do đang đưa vợ về. Sau khi đưa vợ về nhà, anh Vĩnh đã quay lại hiện trường cùng ba người khác là anh Nguyễn Bá Thành, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Đại, đều trú tại thôn Vạn Ty, để hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Khi nhóm người này đang tiến hành giúp đỡ, một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó có Trịnh Đình Long (em trai Luân), xuất hiện tại hiện trường.

Đối tượng Trịnh Đình Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bất ngờ, nhóm thanh niên này đã tấn công những người đang cứu giúp nạn nhân gặp tai nạn, khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Hai người còn lại là anh Thành và anh Đại bị thương phần mềm và tự điều trị tại nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Nhân Thắng và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.