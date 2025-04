Sau hơn 5 tiếng xảy ra vụ cháy tại số nhà 87A ngách 99/110/85 Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai), người dân sinh sống gần vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Long sinh sống gần ngôi nhà bị cháy cho biết, khi phát hiện ra sự việc có khoảng 10 người ở xung quanh chạy đến dập lửa. Thời điểm đó, một người phụ nữ cao tuổi ở bên trong nhà liên tục hô hoán kêu cứu.

Nhiều người dân có mặt ở bên ngoài hiện trường vụ cháy tại Định Công Hạ. Ảnh: Đình Hiếu

"Lúc đó cháy to quá, mọi người dùng bình cứu hỏa xách tay thì không thể dập được, chúng tôi lấy vòi cứu hỏa ở bên trong nhà để xịt lên trong lúc chờ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đến", anh Long kể lại.

Cũng theo anh Long, điểm phát cháy ở tầng 2 nhưng do kết cấu của nhà là nhà ống, xung quanh bị bao bởi "chuồng cọp" nên dù mọi người rất nỗ lực nhưng không thể phá được lối cứu nạn.

Xung quanh ngôi nhà bị bao quanh bởi "chuồng cọp" bằng sắt. Ảnh: Đình Hiếu

"Do sức nóng của vụ cháy, ô cửa kính ở tầng hai còn bị vỡ vụn rồi rơi xuống, khiến mọi người cứu nạn ở bên dưới phải lùi ra xa để đảm bảo an toàn", anh Vũ Tiến Long chia sẻ.

Cũng tại hiện trường, một nữ nhân chứng cho biết, rất đông người cố gắng xông vào dập lửa, ai có gì dùng nấy nhưng đành bất lực không thể cứu được người mắc kẹt.

"Khi phát hiện ra cháy, có một người chạy được ra khỏi nhà rồi hô hóa mọi người ứng cứu. Xung quanh mọi người giúp dập lửa với tinh thần nhanh nhất để cứu người bị nạn nhưng bất thành", nữ nạn nhân cho biết.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 3h20 ngày 28/4, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên. Công an Thành phố đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an thành phố đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách mặt đường giao thông khoảng 30m, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ở tầng 2 của ngôi nhà, ô cửa sổ bị biến dạng do sức nóng của vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, kịp thời cứu được 1 người bị thương đưa ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến 3h46, đám cháy cơ bản được dập tắt; lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong do ngạt khói.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả.