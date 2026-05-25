Mới đây, tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), anh Tiểu Quách đã chính thức đoàn tụ với cha ruột sau 23 năm thất lạc. Cuộc hội ngộ muộn màng khép lại hành trình tìm con đằng đẵng của một gia đình từng sống trong day dứt và hy vọng suốt hơn 2 thập kỷ, trang QQ đưa tin.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, ngày 25/12/2003, Tiểu Quách khi ấy mới 6 tuổi bất ngờ mất tích tại thị trấn Thái Hòa, thành phố Tây Xương. Từ thời khắc ấy, cha mẹ anh bước vào hành trình tìm con tưởng chừng vô vọng.

Tháng 3/2026, dưới sự hỗ trợ của lực lượng công an Tây Xương, kết quả giám định ADN xác nhận Tiểu Quách có quan hệ huyết thống với ông Quách và bà Bành.

Chia sẻ với truyền thông, ông Quách xúc động cho biết suốt 23 năm qua, ông chưa từng từ bỏ hy vọng tìm lại con trai.

“Nếu không tìm được con, có lẽ cả đời này tôi sẽ mang theo tiếc nuối”, người cha nghẹn ngào nói.

Hai cha con anh Tiểu Quách đến cảm ơn cảnh sát đã giúp họ đoàn tụ sau 23 năm xa cách. Ảnh QQ

Ông Quách cho biết, trước đây ông làm nghề liên quan đến sản xuất xi măng và sinh sống tại thị trấn Thái Hòa. Sau khi ly hôn, con trai cả sống cùng mẹ, còn Tiểu Quách do ông trực tiếp nuôi dưỡng.

Ngày mất tích, Tiểu Quách đang học lớp 1. Do phải đi công tác ở Phàn Chi Hoa, ông gửi con cho vợ cũ và ông ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, khi trở về nhà, ông bàng hoàng nhận tin con trai đã biến mất. Người thân đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng hoàn toàn không thấy tung tích.

Ngay sau đó, ông Quách trình báo công an. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định cậu bé có thể đã bị thất lạc trên đường đến trường hoặc lúc tan học. Mẫu máu của cha mẹ Tiểu Quách cũng được thu thập để phục vụ việc đối chiếu ADN, song thời điểm ấy chưa tìm được kết quả phù hợp.

Suốt hơn 20 năm, người cha rong ruổi khắp các địa phương để tìm con. Ông liên hệ các chương trình tìm người thân, đăng ký thông tin trên nhiều trang hỗ trợ tìm kiếm trẻ thất lạc, kiên trì bám víu vào từng hy vọng nhỏ nhất.

Khoảng thời gian ấy, cuộc sống của ông gần như chìm trong đau khổ và ám ảnh.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc. Chỉ cần còn hy vọng, tôi vẫn sẽ đi tìm con”, ông nói.

Tiểu Quách hiện là đầu bếp và chưa lập gia đình. Anh cho biết mình lớn lên trong một gia đình nông thôn ở Sơn Đông cùng cha mẹ nuôi và các anh chị em.

Dù điều kiện không khá giả, nhưng gia đình nuôi đối xử với anh rất tốt suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, anh chưa từng nghi ngờ thân thế của mình.

“Tôi luôn nghĩ họ là cha mẹ ruột”, anh chia sẻ.

Do ký ức tuổi thơ quá mờ nhạt, Tiểu Quách gần như không còn nhớ gì về thời điểm bị thất lạc hay bằng cách nào mình đến được với gia đình hiện tại.

Mãi tới khi có kết quả giám định vào tháng 3/2026 và nhận cuộc gọi thông báo từ cảnh sát, anh mới biết sự thật rằng mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi. Khoảnh khắc biết mọi chuyện, anh rơi vào trạng thái hoang mang và khó tin.

Sau này, thông qua các cuộc gọi video với cha ruột, Tiểu Quách mới hiểu rằng cha mẹ đẻ chưa từng ngừng tìm kiếm anh suốt 23 năm qua. Điều khiến anh xúc động hơn cả là cha mẹ nuôi và chị gái đều ủng hộ việc anh trở về nhận lại gia đình ruột thịt.

“Họ nói với tôi rằng, một người có thể tìm con suốt hơn 20 năm thì chắc chắn rất yêu thương con mình. Họ động viên tôi hãy trở về gặp người thân”, anh kể.

Ngày 21/5 vừa qua, sau khi đoàn tụ, hai cha con anh Quách đã mang cờ cảm ơn tới đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tây Xương và đồn công an Thái Hòa để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau 23 năm, mảnh đất tuổi thơ giờ đã trở nên xa lạ với anh. Dẫu vậy, người đàn ông này cho biết sẽ cố gắng bù đắp cho cả hai bên gia đình, tiếp tục chăm sóc cha mẹ nuôi, đồng thời thường xuyên trở về Tây Xương thăm cha ruột và người thân.