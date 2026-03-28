Trước đó, vào ngày 24/3, ông N. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính trực tuyến.

Đối tượng này hướng dẫn ông N. làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất và yêu cầu đóng phí 10.000 đồng. Sau đó, ông N. nhờ người nhà thực hiện việc kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi liên kết tài khoản ngân hàng, gia đình ông N. phát hiện bị rút mất gần 150 triệu đồng.

Khi phát hiện bị lừa đảo, ông N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Người dân tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.