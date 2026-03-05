May mắn, nhờ người con trai kịp thời phát hiện và đập điện thoại để ngăn cuộc gọi, gia đình đã tránh được nguy cơ bị lừa đảo, mất số tiền lớn.
Dù sự việc đã qua, chị Nguyễn Thị Thanh V. (32 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc mẹ mình suýt bị lừa mất hơn 20 tỷ đồng.
Theo chị V., mới đây mẹ chị là bà Lê Thị H., đã nghỉ hưu, bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là công an. Người này nói bà H. “liên quan đến chuyên án buôn bán trái phép chất ma túy và rửa tiền”, yêu cầu giữ bí mật để phục vụ điều tra.
Ban đầu bà H. khẳng định mình không liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Tuy nhiên, bằng những lời đe dọa và giải thích vòng vo, các đối tượng dần khiến bà tin rằng mình đang “dính án”.
Những ngày sau đó, chị V. thấy mẹ có nhiều biểu hiện bất thường: sinh hoạt khép kín, ít trò chuyện với con cái. Gặng hỏi không được, chị âm thầm theo dõi và phát hiện mẹ liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa. Dù khuyên can nhưng bà H. không nghe, chị phải báo cho anh trai cùng hỗ trợ.
Sự việc vỡ lở khi hai anh em phát hiện bà đang trò chuyện với nhóm người tự xưng là công an qua Zalo, thậm chí gửi cả hình ảnh mặc sắc phục. Dù được cảnh báo đây là chiêu lừa đảo, bà H. vẫn không tin.
Lo mẹ bị cuốn sâu, người anh giật điện thoại ném xuống sàn để cắt liên lạc, rồi đưa bà đến công an phường trình báo.
Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ giải thích, bà H. mới kể lại toàn bộ sự việc. Các đối tượng nắm khá rõ thông tin tài sản của bà, từ 12 tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại ba sổ khác nhau đến gần 10 tỷ đồng vàng cất giữ trong nhà.
Chúng yêu cầu bà rút toàn bộ tiền, bán vàng rồi chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định để “chứng minh trong sạch”, hứa sẽ hoàn trả sau khi “xác minh xong”. “Nếu không bị các con phát hiện và đập điện thoại, có lẽ tôi đã làm theo”, bà H. run rẩy kể lại.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát hoặc tòa án yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản hay giữ bí mật để “phục vụ điều tra”.
Theo cơ quan công an, khi làm việc với người dân, lực lượng chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp, hoặc thông qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm.
Nhà trường và gia đình cũng cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và đặc biệt là người lớn tuổi về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.