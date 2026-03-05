Dù sự việc đã qua, chị Nguyễn Thị Thanh V. (32 tuổi, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc mẹ mình suýt bị lừa mất hơn 20 tỷ đồng.

Nhiều cụ già bị kẻ giả danh công an lừa đảo. Ảnh minh họa: Bing

Theo chị V., mới đây mẹ chị là bà Lê Thị H., đã nghỉ hưu, bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là công an. Người này nói bà H. “liên quan đến chuyên án buôn bán trái phép chất ma túy và rửa tiền”, yêu cầu giữ bí mật để phục vụ điều tra.

Ban đầu bà H. khẳng định mình không liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Tuy nhiên, bằng những lời đe dọa và giải thích vòng vo, các đối tượng dần khiến bà tin rằng mình đang “dính án”.

Những ngày sau đó, chị V. thấy mẹ có nhiều biểu hiện bất thường: sinh hoạt khép kín, ít trò chuyện với con cái. Gặng hỏi không được, chị âm thầm theo dõi và phát hiện mẹ liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa. Dù khuyên can nhưng bà H. không nghe, chị phải báo cho anh trai cùng hỗ trợ.

Sự việc vỡ lở khi hai anh em phát hiện bà đang trò chuyện với nhóm người tự xưng là công an qua Zalo, thậm chí gửi cả hình ảnh mặc sắc phục. Dù được cảnh báo đây là chiêu lừa đảo, bà H. vẫn không tin.

Lo mẹ bị cuốn sâu, người anh giật điện thoại ném xuống sàn để cắt liên lạc, rồi đưa bà đến công an phường trình báo.

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ giải thích, bà H. mới kể lại toàn bộ sự việc. Các đối tượng nắm khá rõ thông tin tài sản của bà, từ 12 tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại ba sổ khác nhau đến gần 10 tỷ đồng vàng cất giữ trong nhà.

Chúng yêu cầu bà rút toàn bộ tiền, bán vàng rồi chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định để “chứng minh trong sạch”, hứa sẽ hoàn trả sau khi “xác minh xong”. “Nếu không bị các con phát hiện và đập điện thoại, có lẽ tôi đã làm theo”, bà H. run rẩy kể lại.