Hôm nay (26/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (SN 2005, ở Hải Phòng) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Tạ Anh Trường (SN 2005), Lê Quang Khải (SN 2005) và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996, đều ở Hải Phòng) nhận án 13- 14 năm tù về cùng tội danh.

Cả 4 bị cáo vốn không có công ăn việc làm. Khoảng tháng 7/2024, họ được người cùng xã là Nguyễn Chí Công (SN 2000) rủ sang Campuchia làm việc với mức lương 25 triệu đồng/tháng và cả 4 đã đồng ý.

Trước khi sang Campuchia, Công đưa điện thoại di động cho các bị cáo và yêu cầu họ tự mua SIM, mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ Internet banking. Đến ngày 18/7/2024, Công đưa cả 4 vào TPHCM, từ đây họ xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Tại nước láng giềng, các bị cáo được đưa đến sinh sống trong một tòa nhà thuộc khu “Tam Thái Tử”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu 4 thanh niên nộp lại điện thoại, cung cấp tài khoản số ngân hàng, số điện thoại nhận mã OTP, tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng rồi phổ biến công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng chỉ ra thủ đoạn của ổ nhóm là lừa đảo này. Cụ thể, bọn chúng giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như nhân viên bưu điện thông báo đơn hàng gửi đi không thành công do có hàng cấm và hướng dẫn liên hệ với công an để giải quyết; thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự.

Chúng còn giả danh cán bộ đội Quản lý Hành chính - Công an các xã, phường, quận, huyện (cũ), cán bộ Trung tâm hành chính công gọi điện cho các bị hại ở Việt Nam hoặc hướng dẫn các bị hại cài đặt ứng dụng, truy cập vào một số đường link để đăng ký làm căn cước công dân cho con; làm thủ tục định danh diện tử mức 2, 3; kê khai thông tin cá nhân, làm thủ tục định danh xe ô tô trong hệ thống dịch vụ công; bổ sung thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhập mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học khuôn mặt để chuyển khoản trả phí làm hồ sơ từ 10.000- 12.000 đồng nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của bị hại. Tiền lừa đảo chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản của Hải, Trường, Khải và Cảnh.

Theo cáo buộc, các bị cáo làm việc liên tục từ 8h đến 23h hàng ngày, được chia làm 2 ca, mỗi ca 2 người. Nhiệm vụ của nhóm Hải, Trường, Khải và Cảnh là xác thực sinh trắc học khuôn mặt cho các đối tượng người Trung Quốc, nhằm chuyển khoản số tiền chiếm đoạt được sau khi lừa các bị hại là người Việt Nam.

Các đối tượng người Trung Quốc đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và yêu cầu nhóm của Trường xác thực khuôn mặt để chuyển tiền sang các tài khoản khác. Đến ngày 22/8/2024, các tài khoản ngân hàng của Hải, Trường, Khải và Cảnh bị phong tỏa, không thể giao dịch. Khi nhóm người Trung Quốc định cho các bị cáo trở về Việt Nam, lực lượng công an đã bắt giữ họ.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ ngày 22/7 đến 22/8/2024, nhóm của Nguyễn Xuân Hải, Tạ Anh Trường, Lê Quang Khải, Nguyễn Tuấn Cảnh cùng đồng phạm đã thực hiện 28 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 19,3 tỷ đồng của 23 bị hại.

Đối với những người đưa nhóm bị cáo sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo không biết nhân thân và không có thông tin về những người này, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.