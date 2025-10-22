Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị liên tiếp nhiều ca bệnh nhiễm xoắn khuẩn Leptospira, trong đó có một số trường hợp diễn biến nặng, tổn thương đa cơ quan.

Trường hợp nặng nhất là ông B.Đ.Q (65 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Trong đợt ngập lụt vừa qua, ông thường xuyên lội nước để di chuyển đồ đạc trong nhà. Bốn ngày trước khi nhập viện, ông bắt đầu sốt cao, rét run, đau mỏi cơ toàn thân. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện vàng da vàng mắt tăng dần, mệt nhiều và nôn ra máu.

Tới ngày thứ 4, ông mới được đưa vào bệnh viện tỉnh, sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, cho biết - bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng mắt vàng da, nôn máu, thiếu máu nặng, sốc, toan chuyển hóa và suy đa tạng (suy thận, suy gan, suy tim), rối loạn đông máu.

Ông Q. được chẩn đoán nhiễm Leptospira thể nặng (còn được gọi là bệnh Weil), tiên lượng tử vong rất cao. Người bệnh được xử trí nội soi dạ dày cấp cứu để cầm máu và truyền cấp các chế phẩm máu, đồng thời can thiệp hồi sức tích cực bằng đặt ống thở nội khí quản thở máy và lọc máu.

Bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Trường hợp thứ hai là ông T.Q.H (45 tuổi, ở Cao Bằng). Trước khi nhập viện 3 ngày, ông có biểu hiện sốt cao 40 độ C, rét run, đau đầu, nôn ra máu đỏ tươi. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh cho thấy ông H. có men gan tăng cao, suy gan, suy thận cấp nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân có mắt sung huyết, củng mạc mắt vàng, đau mỏi toàn thân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm gan cấp do nhiễm độc, suy thận.

Trường hợp thứ ba là anh T.V.T (34 tuổi ở Tuyên Quang). Trước khi nhập viện 7 ngày, anh T sốt nóng, sốt rét từng cơn (nhiệt độ cao nhất 40 độ C), đau mỏi cơ, đau họng, mệt mỏi, ăn uống kém, khó thở, tức ngực. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh không thuyên giảm, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng mắt sung huyết, đau mỏi cơ toàn thân, nhiễm trùng huyết do Leptospira, suy thận.

Khai thác bệnh sử của cả ba bệnh nhân đều có điểm chung là thường xuyên lội nước, tiếp xúc với bùn đất trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Đây là điều kiện thuận lợi để xoắn khuẩn Leptospira xâm nhập qua cơ thể qua các vết trầy xước hoặc niêm mạc.

Bác sĩ Phan Văn Mạnh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết - bệnh Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn gây bệnh thuộc chi Leptospira, họ Leptospiraceae gây ra.

Nguồn lây nhiễm chính là từ các loài động vật gặm nhấm (như chuột), vật nuôi (trâu, bò, lợn, mèo, chó…). Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nước tiểu hoặc mô của động vật bị nhiễm bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, sau khi tiếp xúc với nước bẩn, nếu thấy sốt, đau mỏi cơ, vàng da hoặc các biểu hiện bất thường về sức khỏe khác, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời, tránh bệnh diễn biến nguy hiểm.

