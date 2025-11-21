Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần ưu tiên nước uống an toàn, thực phẩm khô, giàu năng lượng cùng những biện pháp tiết kiệm và xử lý nước đơn giản để bảo vệ sức khỏe khi chờ lực lượng cứu trợ tiếp cận.

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Trương Phan Hồng Hà (Viện Y học Ứng dụng Việt Nam) cho biết, thiên tai, mưa bão và lũ lụt thường gây gián đoạn nguồn cung thực phẩm và nước sạch. Trong hoàn cảnh bị cô lập, việc duy trì đủ nước uống và khẩu phần năng lượng cao là ưu tiên hàng đầu. Người dân cần biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp, xử lý nước hiệu quả và phối hợp với cộng đồng để vượt qua nghịch cảnh.

Ưu tiên nhóm thực phẩm giúp no lâu, dễ bảo quản

BS Hà nhấn mạnh, trong lũ lớn, nhiều khu vực chìm sâu và giao thông chia cắt, việc dự trữ thực phẩm phải thực tế và dễ sử dụng.

Theo đó, người dân nên ưu tiên các loại thực phẩm khô, dễ bảo quản, giàu năng lượng và các biện pháp xử lý nước không phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới.

Những nhóm thực phẩm thiết thực nhất trong hoàn cảnh này bao gồm gạo và các loại ngũ cốc khô, mì gói/bún khô/phở khô, thực phẩm đóng hộp (cá hộp, thịt hộp, rau củ đóng hộp), thịt hoặc cá khô, trứng (nếu có điều kiện bảo quản tương đối), các loại đậu khô, hạt và trái cây sấy khô, cùng với thanh năng lượng hoặc bánh năng lượng đóng gói.

"Các loại thực phẩm này có ưu điểm là bảo quản lâu, ít phụ thuộc vào việc nấu nướng phức tạp, cung cấp carbohydrate để duy trì năng lượng ngay lập tức và protein/chất béo để kéo dài cảm giác no; do đó chúng phù hợp để “chống đói” trong những ngày bị cô lập", BS Hồng Hà chia sẻ.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cứu người mắc kẹt đêm 20/11. Ảnh: N.X

Nước sạch – yếu tố sống còn trong mưa lũ

Theo chuyên gia, con người có thể thiếu ăn nhiều ngày nhưng thiếu nước chỉ trong vài ngày đã đe dọa tính mạng. Người trưởng thành khỏe mạnh cần trung bình 40 ml nước/kg cân nặng/ngày; tổng nhu cầu tối thiểu để uống, nấu, vệ sinh rơi vào 7,5–15 lít/người/ngày tùy điều kiện.

Để tiết kiệm nước, người dân nên uống từng ngụm nhỏ, tránh lao động nặng và hạn chế ra nắng. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người bệnh phải được ưu tiên dùng nước sạch.

Nếu thiếu nước sạch, người dân có thể xử lý bằng các phương pháp an toàn và không phụ thuộc điện, gồm đun sôi tới khi sủi mạnh và duy trì ít nhất 1 phút. Dùng vải sạch hoặc thiết bị lọc đơn giản loại bỏ cặn… Nước sau xử lý cần được đựng trong bình sạch, nắp kín, đặt ở vị trí cao.

Ngoài ra, người dân có thể thu gom nước mưa trên bề mặt sạch rồi trữ trong chai, lọ đậy nắp là giải pháp hữu hiệu khi nguồn nước khác bị ô nhiễm. Người bị tiêu chảy phải được bù nước bằng dung dịch Oresol pha đúng tỷ lệ.

“Khi nguồn dinh dưỡng hạn chế, người dân nên giảm vận động mạnh, giữ cơ thể ấm, nghỉ ngơi nhiều để tiết kiệm năng lượng”, BS Hồng Hà lưu ý.

Bác sĩ nhấn mạnh, việc kết hợp các hành vi cá nhân (tiết kiệm nước, ưu tiên thực phẩm giàu năng lượng), với quản lý cộng đồng (phân phối, điểm cấp nước, vệ sinh) và can thiệp y tế kịp thời sẽ tối đa hóa khả năng cầm cự của người dân chịu ảnh hưởng trong vùng bị thiên tai bão lũ.