Bắc Ninh mở màn mùa giải 2026/27 bằng thất bại 0-1 trên sân Vinh của SLNA. Đó là trận đấu mà đội bóng vùng Kinh Bắc có thể phải nhận thêm nhiều bàn thua, nhưng may cho họ là các chân sút của SLNA dứt điểm vô duyên.

Dù thua 0-1 nhưng Bắc Nịnh cũng đã cảm nhận bầu không khí ngột ngạt tại V-League. Với một đội mới thăng hạng, bên cạnh sự chuẩn bị về lực lượng cho cuộc đua đường dài, kinh nghiệm thi đấu cùng bản lĩnh là điều còn thiếu.

CA TP.HCM tự tin giành trọn 3 điểm trước Bắc Ninh.

Trở về sân nhà, Bắc Ninh tiếp đón CA TP.HCM ở vòng này. So với SLNA, đối thủ vòng 2 được đánh giá cao hơn. Đại diện đến từ phía Nam vừa đánh bại Hà Nội FC trận ra quân, đang hừng hực khí thế tới làm khách trên sân của đội bóng vùng đất Quan họ.

Xét về mặt lực lượng, CA TP.HCM vượt trội với những ngôi sao như Patrik Lê Giang, Võ Huy Toàn, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức... Bên cạnh đó, các học trò của HLV Arthur cũng đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Hà Nội FC.

Với cá nhân tiền đạo Tiến Linh, anh rất quyết tâm ghi bàn để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, qua đó được triệu tập trở lại tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới.

Bắc Ninh đang rất trông chờ vào điểm tựa sân nhà để hướng tới mục tiêu có điểm. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi hai bên có sự chênh lệch về sức mạnh.

Ở hai trận đấu còn lại, Ninh Bình được dự đoán sẽ có thêm 3 điểm khi tiếp đón Thanh Hóa, trong khi SHB Đà Nẵng phải thực sự cố gắng trong trận đấu với Thép Xanh Nam Định.

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