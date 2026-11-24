3h ngày 25/11, sân Emirates:

Arsenal đang bất bại tại Champions League, tràn đầy tự tin đánh bại Dortmund ở cuộc chạm trán trên sân Emirates, lúc 3h ngày 25/11 (giờ VN).

Arsenal sở hữu thành tích ấn tượng tại vòng phân hạng Champions League, khi cán đích vị trí thứ 3 mùa 2024/25 rồi toàn thắng cả 8 trận mùa bóng trước.

Pháo thủ thắng 3/4 lượt trận đầu tiên mùa này, chỉ đánh rơi điểm số trong trận hòa 2-2 Bayern Munich. Đoàn quân Mikel Arteta được đánh giá cao khi chuẩn bị tiếp đón Borussia Dortmund.

Arsenal vẫn đang bất bại ở Champions League - Ảnh: AFC

Arsenal đang giữ vị trí thuận lợi trên BXH Premier League và Champions League, nhưng nhà ĐKVĐ nước Anh hiếm khi giành chiến thắng áp đảo các đối thủ.

The Gunners lần lượt đánh bại Liverpool, Slavia Prague và Hull City với cách biệt 1 bàn trong 3 trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế và trở lại với trận hòa 2-2 trên sân Newcastle.

Thủ thành David Raya - người nắm vai trò đặc biệt quan trọng trong đội hình buộc phải rời sân St James' Park vì chấn thương vai. Hai phương án dự phòng Kepa và Meslier đều khó đạt đến đẳng cấp Raya.

Cách bố trí đội hình của Arteta rất đáng chú ý, bởi Arsenal còn phải chuẩn bị cho trận đại chiến với Man City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần.

Lewis-Skelly, Christos Tzolis, Mikel Merino và Viktor Gyokeres có khả năng được trao cơ hội đá chính khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Newcastle. Dù vậy, Arteta không thể xem nhẹ Borussia Dortmund.

Dortmund cũng giành 3 chiến thắng sau 4 lượt trận đầu tiên Champions League. Đội bóng vùng Ruhr xuất sắc cầm hòa Bayern Munich 2-2 ở Allianz Arena hồi tháng trước.

Họ chưa giữ sạch lưới tại đấu trường châu Âu mùa này. Dortmund đánh bại Villarreal 3-2 và Real Betis 2-1, thua Bodo Glimt 0-1 và thắng Sabah 2-1 trong hai chuyến làm khách.

Arsenal nhiều cơ hội lấy 3 điểm từ tay Dortmund - Ảnh: AFC

Đối đầu với đội bóng từng góp mặt tại chung kết Champions League mùa trước là thử thách ở đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, đoàn quân Niko Kovac đang dẫn đầu Bundesliga với thành tích bất bại, gồm 7 chiến thắng và 3 trận hòa.

Khả năng ra sân của chân sút chủ lực Serhou Guirassy vẫn bỏ ngỏ. Dù vậy, các tiền vệ phong độ cao như Felix Nmecha, Jobe Bellingham cùng hai cầu thủ chạy cánh giàu năng lượng Daniel Svensson, Julian Ryerson có thể gây khó khăn cho Arsenal.

Pháo thủ từng bộc lộ sự thiếu tập trung ở lượt trận thứ tư, khi đội cửa dưới Slavia Prague tung ra tới 6 cú sút trúng đích, nhiều hơn 1 lần so với Arsenal. Vì vậy, nhiệm vụ giữ sạch lưới trước Dortmund không hề dễ dàng.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Martin Zubimendi và David Raya vắng mặt vì chấn thương.

Dortmund: Carney Chukwuemeka, Emre Can, Samuele Inacio, Justin Lerma, Giannis Konstantelias, Mussa Kaba chấn thương. Khả năng ra sân của Guirassy khá thấp.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Karetsas, Beier, Silva.