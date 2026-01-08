Một năm mới hạnh phúc đối với Arsenal, khi đoàn quân HLV Arteta tiếp tục thi đấu thăng hoa, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mất điểm.

Pháo thủ vượt qua nghịch cảnh, lội ngược dòng đánh bại Bournemouth. Còn Man City để cho Chelsea gỡ hòa phút chót, dù chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Hai kết quả thất vọng liên tiếp khiến Citizens kém Arsenal 6 điểm trước vòng 21.

Arsenal thi đấu xuất sắc thời gian gần đây - Ảnh: AFC

Đội bóng Bắc London tập trung tối đa vào mục tiêu của riêng mình và hiện đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 5 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh.

Vượt qua khó khăn để giành điểm tối đa khi thi đấu không đạt 100% phong độ cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch tương lai.

Tuy vẫn còn quá sớm để khẳng định ngôi vương nằm trong tầm tay Arsenal, nhưng The Gunners đang là ứng viên sáng giá đánh bại Liverpool trên sân nhà đêm nay, nơi họ đã ca khúc khải hoàn 14/15 trận mùa này.

Khả năng tận dụng các tình huống cố định xuất sắc của Pháo thủ có thể là yếu tố quyết định cuộc thư hùng. Liverpool đang là đội để thủng lưới nhiều nhất từ các pha "bóng chết" (13 bàn), tương đương 46,4% số bàn thua.

Đội khách không chỉ lo lắng riêng về các quả phạt góc, bởi Bukayo Saka cho thấy cái duyên ghi bàn ấn tượng vào lưới Liverpool những năm gần đây. Tiền đạo tuyển Anh lập công trong cả 3 cuộc đối đầu Arsenal vs Liverpool gần nhất ở Emirates.

Về phần đội khách, chuỗi ngày lạc quan của thầy trò Arne Slot đã bị thay thế bằng sự bi quan từ hai trận hòa trước Leeds United (0-0) và Fulham (2-2).

Liverpool sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Vidio

Liverpool đang gặp nhiều vấn đề, cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, nên xuất hiện nhiều xì xào về tương lai của HLV người Hà Lan.

Vượt qua Pháo thủ nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Szoboszlai ở lượt đi nhưng Liverpool không thắng bất kỳ trận nào trong 3 chuyến làm khách gần đây ở Emirates.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (0: 1) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Arsenal: Max Dowman, Cristhian Mosquera và Calafiori chấn thương.

Liverpool: Giovanni Leoni, Wataru Endo và Isak vắng mặt vì chấn thương. Salah dự AFCON. Khả năng ra sân của Ekitike còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo.