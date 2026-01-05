1. Enzo Fernandez đối mặt Gigio Donnarumma ở phút 94. Pha đối đầu một chọi một trong khu vực 5m50 sau quả tạt từ lỗi phòng ngự hớ hênh của Man City.

Động tác giả, dứt điểm, cản phá, rồi cú đá bồi và bàn thắng của tiền vệ người Argentina.

Rodri trở lại đá chính. Ảnh: MCFC

Enzo lao vào cột hai với sự quyết liệt để hoàn tất một tình huống mà có lẽ không đủ để kéo Chelsea ra khỏi cơn khốn khó, nhưng lại đẩy Man City vào rắc rối nghiêm trọng.

Tỷ số 1-1 tại Etihad sau vòng 20 Premier League đã giúp Arsenal củng cố ngôi đầu với 48 điểm, đồng thời chặn đà thăng tiến của Man City với 42 điểm, bằng với Aston Villa, các đội xếp thứ 2 và thứ 3 trong một giải đấu không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.

Rodri hiểu điều đó hơn ai hết, anh phải kìm nén những giọt nước mắt sau một trận đấu phi thường, vắt kiệt đến giọt năng lượng cuối cùng.

Ngay sau khi Pep Guardiola tuyên bố Man City tìm lại được năng lượng đánh mất trong mùa giải trước, đội của ông trải qua 2 trận hòa liên tiếp.

2. Rodri vừa trở lại đội hình xuất phát của Man City. Bị ám ảnh bởi quá trình hồi phục khắc nghiệt sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối, tiền vệ người Tây Ban Nha không đá chính một trận Ngoại hạng Anh nào kể từ tháng 9.

Sáu tháng trước World Cup, sau vài lần thử nghiệm, anh trở lại đội hình xuất phát giữa mùa đông khắc nghiệt, dưới làn tuyết rơi, trong cuộc tiếp đón Chelsea. Tác động là tức thì.

Được Bernardo Silva hỗ trợ khôn ngoan, luôn sẵn sàng chia sẻ gánh nặng ở tuyến giữa, Rodri điều tiết từng pha chạm bóng với sự chuẩn xác bậc thầy.

Reijnders ghi bàn cho Man City. Ảnh: MCFC

Chừng đó là đủ để chỉnh đốn Man City trong khâu pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới, hai điểm yếu lớn nhất của đội bóng thời gian qua, đồng thời góp mặt trong hầu hết các pha lên bóng nguy hiểm.

Một cách tự nhiên, đầy thuyết phục, anh có buổi độc diễn đẳng cấp. Nhờ Rodri, City tinh tế hơn hẳn. Trong khoảng một giờ đồng hồ, khi Rodri còn đủ năng lượng, Chelsea chỉ biết co cụm chịu trận.

Calum McFarlane, HLV đội B, tạm dẫn Chelsea đến Etihad trong bầu không khí hỗn loạn. Sau chuỗi kết quả kém, cùng nhiều tin đồn ngoài sân cỏ, các ông chủ người Mỹ vừa sa thải Enzo Maresca.

Từ phía Maresca xuất hiện các rò rỉ cho rằng ông bị áp đặt đội hình, rồi sau đó là thông tin City đã liên hệ để mời ông thay thế Guardiola.

Truyền thông Anh đều đăng tải: trong giả định Guardiola rời City vào mùa hè tới, điều mà chính Pep thẳng thừng bác bỏ hôm thứ Sáu, khẳng định sẽ hoàn tất hợp đồng đến năm 2027, có người từ CLB Manchester đã hỏi về khả năng sẵn sàng của Maresca.

Xét việc GĐTT mới của Cityzens là Hugo Viana và người đại diện của Maresca là đồng hương Jorge Mendes, mọi suy đoán đều có vẻ hợp lý.

Thực tế là Maresca đã bị chấm dứt hợp đồng, và CLB chi tiêu nhiều nhất lịch sử bóng đá (hơn 1,3 tỷ bảng trong 3 năm qua) bước vào Etihad trong cơn chấn động, kém đội đầu bảng tới 15 điểm.

3. Kỳ vọng vì thế rất u ám. Lần gần nhất Chelsea thắng Man City là chung kết Champions League 2021. Hiệp 1 xác nhận xu thế ấy.

Enzo Fernandez trừng phạt sai lầm của chủ nhà. Ảnh: CFC

Cole Palmer mờ nhạt, Estevao và Joao Pedro chỉ chạm bóng lác đác, còn hàng thủ thì co cụm quanh Chalobah.

“Đội đã chơi xuất sắc trên mọi phương diện”, Guardiola khen ngợi. “Chúng tôi chỉ thiếu cú chạm cuối cùng, những chi tiết nhỏ trong khu vực dứt điểm”.

Bàn thắng của Reijnders cuối hiệp 1 đến như hệ quả tất yếu, giống như cú sút trúng cột dọc của Haaland. Nhưng Chelsea trụ vững, và sự bào mòn thể lực bắt đầu lộ rõ.

Gvardiol và Ruben Dias, các trung vệ hay nhất của City, rời sân vì vấn đề thể chất; khi pin của Rodri cạn dần, đội bóng cũng mất đi sợi dây kết nối lối chơi.

Kết cục một lần nữa cho thấy tầm quan trọng sống còn của trục Dias - Rodri: cứ thiếu một trong hai, hệ thống Pep xây dựng lập tức rạn vỡ. “Chấn thương của Ruben và Gvardiol không mấy khả quan”, Guardiola thừa nhận.

Enzo Fernandez thấy rõ điểm yếu. Cú ra đòn của anh nâng tinh thần cho “The Blues” đang khốn khó, nhưng trên hết, tiếp thêm đôi cánh cho Arsenal.