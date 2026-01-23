MU có điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Casemiro nhưng không có ý địch kích hoạt nó.

Nhiều nguồn tin ở Old Trafford khẳng định, CLB quyết định nói lời chia tay tiền vệ người Brazil sau cuộc họp hội đồng cách đây vài tháng.

Casemiro sẽ rời MU sau 4 năm gắn bó - Ảnh: SunSport

Bản thân Casemiro muốn làm rõ tương lai, nhằm tránh những đồn đoán thất thiệt. Thế nên, phía đội bóng thành Manchester vừa phát đi thông báo trước truyền thông.

Về phần mình, Casemiro xúc động bày tỏ: "Tôi sẽ luôn mang theo tình cảm với MU đi đến hết cuộc đời.

Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến SVĐ Old Trafford tuyệt đẹp, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu chia sẻ với người hâm mộ Quỷ đỏ.

Giờ chưa phải lúc nói lời tạm biệt. Vẫn còn rất nhiều kỷ niệm nữa để tạo nên trong 4 tháng tới.

Chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ cùng nhau chiến đấu. Như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp đội bóng thành công.

Tôi luôn dành tình cảm và sự kính trọng dành cho MU, cũng như fan hâm mộ của CLB. Mãi mãi là Quỷ đỏ!"

Việc Casemiro ra đi là điều không thể tránh khỏi, giúp MU có thêm nguồn tài chính để tăng cường lực lượng khu trung tuyến.

Ngôi sao Brazil là một trong những cầu thủ thu nhập cao nhất tại Old Trafford, nhận mức lương 350.000 bảng mỗi tuần.

Hiện Quỷ đỏ đang theo dõi bộ ba tiền vệ người Anh Elliot Anderson, Adam Wharton, Alex Scott và Carlos Baleba để đem về thay thế Casemiro.