Giá trị Casemiro

Quyết định chia tay Casemiro vào cuối mùa giải đánh dấu một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong tiến trình tái thiết của MU.

Không ồn ào, không tranh cãi, cũng không mang màu sắc thất bại cá nhân, đây là sự kết thúc được chuẩn bị kỹ lưỡng cho một bản hợp đồng từng mang theo rất nhiều kỳ vọng, và đã để lại dấu ấn thực sự trong một giai đoạn đầy biến động của Old Trafford.

Casemiro rời MU vào cuối mùa. Ảnh: B/R

Casemiro không bao giờ là “Casemiro của Real Madrid” tại MU – điều đó gần như là bất khả thi.

Anh rời Bernabeu khi đã ở đỉnh cao danh vọng, mang theo 5 Champions League và vai trò trụ cột ở một trong những hàng tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Old Trafford không trao cho anh một tập thể hoàn thiện như vậy, mà là một đội bóng loay hoay tìm lại bản sắc trong cả một thập kỷ. Nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, Casemiro vẫn chứng minh được giá trị của một tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Dưới thời Erik ten Hag, Casemiro là mảnh ghép gần như lập tức tạo ra sự khác biệt. Anh mang đến cho tuyến giữa MU thứ mà họ thiếu suốt nhiều năm, khả năng đánh chặn có tổ chức, sự điềm tĩnh trong những thời khắc hỗn loạn và tư duy chiến thuật của một cầu thủ đã đi qua mọi đỉnh cao.

Hơn nữa, anh còn nhiều lần trực tiếp ghi bàn. Mùa giải đầu tiên của Casemiro tại Anh là minh chứng rõ ràng nhất, khi MU trở nên cân bằng hơn, kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và giành danh hiệu sau nhiều năm khô hạn.

Trong trận chung kết League Cup 2022/23, chính “Case” ghi bàn mở màn cho trận thắng Newcastle 2-0 (Marcus Rashford ghi bàn còn lại).

Tất nhiên, thời gian không đứng về phía anh. Những mùa giải sau đó, Casemiro không còn duy trì được cường độ và sự bao phủ như trước.

Casemiro mang lại trật tự cho MU. Ảnh: PL

Premier League khắc nghiệt, tốc độ cao, và yêu cầu thể lực liên tục bào mòn thể chất của anh. Tuy nhiên, việc phong độ không còn ở mức đỉnh cao không đồng nghĩa với sự sa sút toàn diện. Casemiro vẫn là một cầu thủ chơi bằng đầu và trái tim – thứ giá trị không dễ thay thế.

Chia tay là hợp lý

Giá tị của Casemiro thể hiện rõ nhất dưới thời Ruben Amorim. Trong giai đoạn MU thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống, Casemiro lại trở thành điểm tựa chiến thuật quan trọng.

Kobbie Mainoo – dù giàu tiềm năng – không được Amorim tin tưởng; Manuel Ugarte gây thất vọng khi không đáp ứng được yêu cầu về khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý áp lực.

Trong bối cảnh đó, Casemiro, bằng kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu, trở thành tiền vệ gần như không thể thay thế. Anh không còn áp đảo đối thủ bằng thể lực, nhưng vẫn giữ được cấu trúc cho cả hệ thống.

Chính vì vậy, quyết định chia tay Casemiro không xuất phát từ sự thất bại cá nhân, mà là lựa chọn chiến lược của CLB.

MU, sau thất bại với dự án Ruben Amorim, đang hướng tới một cuộc làm mới toàn diện: trẻ hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn về tài chính.

Casemiro là nền tảng cho những danh hiệu gần nhất của MU. Ảnh: B/R

Trước ngưỡng tuổi 34 (sinh nhật 23/2), với mức lương cao nhất đội hình lẫn Ngoại hạng Anh, Casemiro không còn phù hợp với chu kỳ phát triển tiếp theo. Đó là logic lạnh lùng nhưng cần thiết của bóng đá hiện đại.

Dẫu vậy, sự chia tay này không mang màu sắc buông xuôi. Những tháng còn lại của mùa giải được xem là quãng thời gian Casemiro sẽ dốc toàn bộ phần còn lại của mình cho mục tiêu Champions League.

MU với HLV tạm quyền Michael cần kinh nghiệm, cần bản lĩnh, và cần những cầu thủ hiểu rõ áp lực của các trận đấu lớn – những gì Casemiro sở hữu. Nửa năm cuối này cũng là thời gian để anh dìu dắt Mainoo trưởng thành hơn.

Với Casemiro, đó cũng là lời chào tạm biệt đẹp nhất: giúp “Quỷ đỏ” trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu, trước khi khép lại chương Old Trafford và hướng tới World Cup, có thể là giải lớn cuối cùng của anh với Brazil.

Casemiro sẽ rời MU mà không cần phải so sánh với Real Madrid. Anh ra đi với tư cách một cầu thủ đã hoàn thành vai trò của mình, không hoàn hảo, không huyền thoại, nhưng xứng đáng được tôn trọng trong một giai đoạn đầy thử thách của “Quỷ đỏ”.