2h ngày 2/10, sân Emirates:

Chuỗi thay người siêu hạng của Mikel Arteta bắt đầu từ trận mở màn cúp châu Âu cách đây 2 tuần, khi Martinelli cùng Trossard vào sân từ ghế dự bị đều xé lưới Bilbao.

Cặp đôi trên có màn trình diễn tương tự trước Man City và Port Vale. Rồi đến một siêu dự bị khác - Mikel Merino khởi nguồn cho cuộc lội ngược dòng trên sân Newcastle cuối tuần qua.

Martinelli vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trước Bilbao và Man City - Ảnh: AFC

Pháo thủ tận dụng tối đa việc Liverpool, Chelsea và Tottenham đánh rơi điểm vòng 6 để áp sát đội dẫn đầu, chỉ còn cách Lữ đoàn đỏ 2 điểm trên BXH.

Rõ ràng, việc hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng, tăng cường chiều sâu đội hình giúp Arsenal có thể căng sức trên các mặt trận, và thêm nhiều phương án kết liễu đối thủ.

Một khi Eze, Saka, hay Gyokeres bế tắc, lập tức xuất hiện những phương án mới giàu tốc độ (Martinelli), tính đột biến cao (Trossard), hay không chiến tốt (Mikel Merino) để giải quyết trận đấu.

Vẫn đang ấp ủ giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League, lịch sử cho thấy, Arsenal chẳng phải lo lắng cho cuộc đối đầu hôm nay, bởi họ đã thắng 13 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng cúp châu Âu.

Trái lại, thống kê về Olympiacos lại vô cùng ảm đạm, đặc biệt sau trận mở màn thất vọng, bị tân binh Pafos cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận Champions League đầu tiên.

CLB đảo Síp mất người từ phút 26 nhưng đoàn quân HLV Luis Mendilibar không thể phá vỡ hàng phòng ngự Pafos giăng ra, dù kiểm soát bóng 69% và tung ra 18 cú dứt điểm.

Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ Hy lạp - Ảnh: SunSport

Trận hòa trên càng làm tăng chuỗi thất vọng của gã khổng lồ Hy Lạp trên đấu trường châu Âu, chỉ giành được 2/21 chiến thắng gần nhất ở vòng bảng Champions League, trong đó có 16 thất bại.

Chênh lệch về đẳng cấp cũng như phong độ, lại phải hành quân đến Emirates, cơ hội để Olympiacos tạo nên bất ngờ là rất nhỏ.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 2 hòa (0: 2) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Arsenal thắng 3-0

Thông tin lực lượng

Arsenal: Kai Havertz, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Hincapie tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Olympiacos: Roman Yaremchuk và Lorenzo Scipioni không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi.