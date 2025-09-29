|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
28/09
|
Aston Villa 3-1 Fulham
|
K+ SPORT 1
|
28/09
|
Newcastle 1-2 Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
28/09
|
Rayo Vallecano 0-1 Sevilla
|
SCTV 15
|
28/09
|
Elche 2-1 Celta Vigo
|
SCTV 22
|
28/09
|
Barcelona 2-1 Real Sociedad
|
SCTV 15
|
29/09
|
Real Betis 2-1 Osasuna
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
28/09
|
Sassuolo 3-1 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
28/09
|
Roma 2-0 Verona
|
ON Sports+
|
Pisa 0-0 Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
28/09
|
Lecce 2-2 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
29/09
|
AC Milan 2-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5
|
28/09
|
Freiburg 1-1 Hoffenheim
|
TV 360
|
Cologne 1-2 Stuttgart
|
TV 360
|
28/09
|
Union Berlin 0-0 Hamburg SV
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6
|
28/09
|
Nice 1-1 Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
28/09
|
Angers 0-1 Brestois
|
Lille 0-1 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
Metz 0-0 Le Havre
|
ON Sports
|
29/09
|
Rennes 0-0 Lens
|
ON SPORTS NEWS