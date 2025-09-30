Mới đây, đội bóng thành London đã đồng ý giao kèo mới có thời hạn 5 năm với William Saliba, dập tắt mọi tin đồn trung vệ người Pháp chuyển sang Real Madrid.

Hiện các sếp lớn tại Emirates đang đẩy mạnh đàm phán để Saka cam kết tương lai lâu dài, với những dấu hiệu tích cực cho thấy, họ sẽ đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới.

Bukayo Saka sắp đạt thỏa thuận hợp đồng mới - Ảnh: Mirror

Ở tuổi 24, Bukayo Saka bắt đầu bước vào hai năm cuối hợp đồng và đã có những động thái công khai mong muốn ở lại, chinh phục các danh hiệu cùng Pháo thủ.

Với thiện chí ấy, Arsenal tin tưởng đôi bên sẽ nhanh chóng đạt được sự nhất trí trên bàn thương lượng.

Mức lương hiện tại của Saka tại Emirates là 195.000 bảng/tuần. Trong giao kèo mới, thù lao có thể được tăng lên 300.000 bảng/tuần, cao nhất đội bóng thành London.

Bản thân Saka hiểu rõ vị thế là một trong những tiền đạo xuất sắc ở cả cấp CLB cũng như tuyển Anh, đồng nghĩa anh sẽ nhận được mức độ đãi ngộ xứng đáng.

Sẽ không thiếu CLB nhòm ngó, muốn chiêu mộ Saka nếu anh đổi ý ra đi. Tuy nhiên, ưu tiên của cầu thủ này vẫn là tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ.

Thời gian qua, Giám đốc Arsenal - Andrea Berta bận rộn với các thương vụ chuyển nhượng và gia hạn với những nhân tố quan trọng của CLB như Gabriel, Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly và mới nhất là Saliba.