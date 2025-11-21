Odegaard bỏ lỡ 7 trận gần nhất của Pháo thủ, do dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước West Ham hôm 4/10.

Tuy thế, tiền vệ người Na Uy đã trở lại tập luyện đầy đủ và có thể góp mặt trong đội hình Arsenal, khi CLB tìm cách củng cố vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Odegaard đã bình phục chấn thương đầu gối - Ảnh: SunSport

Tiền đạo Viktor Gyokeres bị chấn thương gân kheo trong trận đấu với Burnley ba tuần trước, chưa chắc có thể ra sân ở trận gặp Tottenham

Pháo thủ còn chịu thêm đòn giáng mạnh khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes phải ngồi ngoài ít nhất một tháng, do bị đau lúc phục vụ tuyển Brazil.

HLV Mikel Arteta có thể vẫn thận trọng với trường hợp Odegaard, xếp anh ngồi dự bị khi chạm trán Tottenham.

Dịp thi đấu quốc tế vừa qua, chàng tiền vệ 26 tuổi dù không có tên trong đội hình Na Uy nhưng vẫn tập luyện tại Oslo cùng toàn đội.

Odegaard cũng tham dự lễ ăn mừng của đội bóng Scandinavi, với lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi World Cup sau 28 năm.

Hiện Arsenal vẫn thiếu vắng một vài nhân tố quan trọng khác do chấn thương, bao gồm Gabriel Jesus, Kai Havertz và Noni Madueke.

Jesus đang tập luyện trở lại, trong khi Havertz cùng Madueke cần thêm thời gian hồi phục.