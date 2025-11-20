Trong kỳ nghỉ thi đấu quốc tế hồi tháng 10, đồng sở hữu MU - Sir Jim Ratcliffe tuyên bố, công việc của HLV Amorim nên được đánh giá sau 3 năm.

Cho đến nay, nhà cầm quân Bồ Đào Nha chuẩn bị đi qua 1/3 chặng đường, kỷ niệm tròn một năm dẫn dắt Quỷ đỏ ở cuộc đấu với Everton tới đây.

Amorim nhận được sự tin tưởng lớn từ Sir Jim Ratcliffe - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim phải chịu áp lực nặng nề sau thất bại 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9. Nhưng kể từ đó, MU bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 2 trận).

Cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon tin rằng, những phát biểu của Sir Jim vào tháng trước đã xoa dịu tình hình trong CLB.

Ông nói: "Nếu bạn còn nhớ khi Sir Jim trả lời phỏng vấn, mọi người trong CLB đều rất hài lòng.

Tiếng ồn xung quanh đội bóng dần tan biến. Điều đó thực sự quan trọng với MU và cá nhân tôi nữa.

Nó có tác động rất lớn, không chỉ đến cách tôi làm việc mà còn là cách mọi người nhìn nhận những gì chúng tôi đang làm."

Hồi đầu tháng 10, Sir Jim Ratcliffe nói rằng, HLV Amorim phải chứng minh trong vòng 3 năm ông có thể trở thành HLV tuyệt vời của MU.

Lời nói trên phần nào xua tan những tin đồn Amorim có thể bị sa thải, tạo niềm tin cho nhà cầm quân Bồ Đào Nha cùng đội ngũ của mình tiếp tục hành trình vực dậy đế chế Quỷ đỏ.