18h30 ngày 24/10, sân Villa Park:

Aston Villa bất bại 6 trận liên tiếp nên khá tự tin sẽ cản được đà tiến của đội đầu bảng Man City, trong trận đá sớm vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Aston Villa vừa đánh bại Viking ở Champions League và đang hướng tới việc hạ gục một người Viking khác, khi chạm trán Man City của Erling Haaland.

Chiến thắng 3-1 trước nhà vô địch Na Uy giữa tuần giúp Villa duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League, đồng thời nối dài đà hồi sinh.

Aston Villa vừa thổi bay Viking ở Champions League - Ảnh: NYT

Cuộc cải tổ lực lượng mùa hè khiến đội bóng khởi đầu chậm chạp, khi Unai Emery cần thời gian làm quen với đội hình mới. Tuy nhiên, giai đoạn thích nghi dường như đã qua. Villa hiện bất bại trong 6 trận gần nhất, trong đó có 5 chiến thắng.

Thắng lợi 1-0 trên sân Newcastle vòng trước cho thấy khả năng vượt khó của Villa, còn màn vùi dập Fenerbahce 6-0 là minh chứng cho sức mạnh tấn công ấn tượng.

Hai tân binh Nicolas Jackson và Johan Manzambi đã cùng Emi Buendia, John McGinn tạo thành bộ tứ đáng gờm. Trong khung thành, Zion Suzuki cũng cho thấy mình là lựa chọn thay thế sáng suốt cho Emi Martinez.

Các ngôi sao mới tỏa sáng đúng lúc Villa chuẩn bị tiếp đón đội đầu bảng Premier League - Man City cùng "cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland.

Ngăn chặn đội bóng thắng 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng sẽ là thử thách lớn nhất với Emery kể từ khi chia tay Morgan Rogers cùng nhiều trụ cột khác. Dù vậy, nhiệm vụ ấy hoàn toàn có thể thực hiện.

Man City đã chấm dứt chuỗi bất bại đầu mùa sau thất bại Paris Saint-Germain 2-4 tuần trước. Villa còn cách xa đẳng cấp của nhà vô địch Champions League, nhưng họ đang chơi tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia tài năng.

Mùa trước, Emery từng giúp Villa đánh bại Man City trong cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh. Dù đội hình thay đổi đáng kể, khó có thể nói sức mạnh của họ suy giảm.

Nicolas Jackson là sự nâng cấp so với Ollie Watkins đang sa sút. Manzambi có tiềm năng vươn tới tầm vóc của Rogers. Còn Joao Gomes là phương án thay thế lý tưởng cho Youri Tielemans ở tuyến giữa.

Haaland sẽ gặp nhiều khó khăn ở Villa Park - Ảnh: NYT

Trong khi đó, hàng thủ Man City đã lộ những khoảng trống. Ipswich ghi 2 bàn tại Etihad cuối tuần trước, Sunderland từng chọc thủng lưới họ 3 lần ngay tại Manchester, còn AEK Athens cũng tìm được đường vào khung thành Donnarumma hồi giữa tuần.

Enzo Maresca đã làm tốt việc gạt bỏ những ồn ào bên ngoài để giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng tại Premier League.

Tuy nhiên, những dấu hiệu gần đây cho thấy Man City hoàn toàn có thể bị đánh bại. Với phong độ hiện tại, Aston Villa đủ khả năng chấm dứt mạch thống trị của thầy trò Maresca tại giải quốc nội.

Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Khả năng ra sân của Manzambi còn bỏ ngỏ.

Man City: Semenyo vắng mặt vì chấn thương. Haaland sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendia; Jackson.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly; Anderson, Bouaddi, Fernandez; Foden, Haaland, Doku.