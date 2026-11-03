3h ngày 4/11, sân Matropolitano:

Nhận định bóng đá Atletico vs Bayern Muninh: Với lợi thế sân nhà, Atletico quyết hạ Bayern Munich vắng nhiều trụ cột ở Cúp C1.

Atletico Madrid tự tin hướng đến chiến thắng trước Bayern Munich tại Metropolitano (3h ngày 4/11), khi đội khách chịu hàng loạt tổn thất lực lượng và HLV Vincent Kompany vừa xuất viện, chưa thể trở lại làm việc.

Chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại La Liga giúp Atletico có sự tự tin để tiếp đón Bayern Munich ở lượt thứ 4 Champions League.

Atletico có phong độ tốt và Julian Alvarez cũng đã ghi bàn. Ảnh: AdM

Thầy trò Diego Simeone vừa thắng Levante 2-0, tiếp tục bám sát Barcelona trên hành trình đua La Liga.

Trên sân châu Âu, Atletico mới có 4 điểm sau 3 trận, nên cần tận dụng sân nhà để tăng tốc cạnh tranh vị trí trong top 8.

Bayern Munich đến Madrid sau trận hòa Dortmund 2-2 đầy tiếc nuối. “Hùm xám” có 2 lần dẫn trước, 4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, trong khi Harry Kane đá hỏng phạt đền.

Bàn gỡ phút 89 khiến Bayern Munich đánh rơi chiến thắng, nhưng những chấn thương mới là thiệt hại lớn nhất.

Ismael Saibari phải phẫu thuật sau tổn thương dây chằng cổ chân phải, Serge Gnabry chấn thương cơ đùi trái. Cộng với việc Jamal Musiala và Luis Diaz chưa trở lại, Bayern mất 4 lựa chọn tấn công.

Michael Olise cũng gặp vấn đề trước Dortmund, khiến khả năng hỗ trợ Harry Kane càng bị đặt dấu hỏi.

Trên băng ghế chỉ đạo, Bayern Munich tiếp tục phải dựa vào trợ lý Aaron Danks. HLV Kompany được xuất viện ngày 28/10 sau khi đổ gục trên sân tập, nhưng chưa có thời điểm trở lại.

“Đó là tin lớn nhất và tốt nhất với tất cả chúng tôi”, giám đốc thể thao Max Eberl nói về việc nhà cầm quân người Bỉ được về nhà dưỡng bệnh.

Kane phải gánh vác hàng công sứt mẻ của đội khách. Ảnh: FCB

Đây là thời cơ để Atletico Madrid đẩy sức ép lên đối thủ. Tốc độ của Giuliano Simeone, khả năng tạo đột biến của Julian Alvarez và những pha dâng cao của Grimaldo có thể buộc Bayern Munich phải lùi sâu, giảm nguồn tiếp bóng cho Kane.

Atletico thắng 5, hòa 1 trong 6 trận sân nhà Metropolitano mùa này, chỉ nhận 3 bàn thua.

Diego Simeone cũng phải điều chỉnh tuyến giữa khi Hjulmand bị treo giò, Cardoso chấn thương. Koke đã trở lại tập cùng đội, đem đến thêm lựa chọn bên cạnh Pablo Barrios. Nếu đội trưởng không đủ thể lực đá chính, Marcos Llorente sẽ được đẩy lên tuyến giữa.

Atletico chưa từng thua Bayern Munich trên sân nhà, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong 3 lần tiếp đón. Đây là lúc để thầy trò “El Cholo” nghĩ về kết quả tích cực khác.

Đội hình dự kiến:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marc Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Llorente, Alex Baena; Alvarez, Lee Kang-in.

Vắng mặt: Cardoso (chấn thương), Hjulmand (treo giò).

Nghi ngờ: Koke.

Bayern Munchen (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane.

Vắng mặt: Luis Diaz, Gnabry, Musiala, Saibari (chấn thương).

Nghi ngờ: Neuer, Olise.

Dự đoán: Atletico thắng 1-0.