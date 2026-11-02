Không cần Cristiano Ronaldo, Al Nassr vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Pakhtakor Tashkent 6-2 tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27.

Al Nassr có chuyến làm khách tưng bừng trên sân Pakhtakor Tashkent, trong trận đấu mà Ronaldo được cho nghỉ ngơi, không bay sang Uzbekistan cùng CLB.

Ngay phút 15, Abdullah Al-Hamdan mở tỷ số cho đại diện Saudi Arabia sau đường kiến tạo của Joao Felix. Chỉ hai phút sau, chính Felix nhân đôi cách biệt, giúp Al Nassr sớm kiểm soát trận đấu.

Joao Felix có trận đấu chói sáng - Ảnh: Al Nassr

Đến phút 32, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi bàn sau đường chuyền của Sadio Mane, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Pakhtakor không dễ dàng đầu hàng. Phút 36, Flamarion tận dụng đường kiến tạo của Sherzod Nasrullaev để rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Phút 53, Abdullah Al-Amri ghi bàn sau đường chuyền của Felix, tái lập cách biệt ba bàn.

Chín phút sau, Abdulrahman Ghareeb nâng tỷ số lên 5-1 từ pha kiến tạo của Sadio Mane, khiến hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà gần như chấm dứt.

Phút 75, Dostonbek Khamdamov ghi bàn thứ hai cho Pakhtakor. Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, Angelo Gabriel lập công sau đường chuyền của Al-Hamdan, ấn định chiến thắng 6-2.

Joao Felix trở thành ngôi sao sáng nhất với cú đúp cùng hai pha kiến tạo, góp công lớn giúp Al Nassr giành chiến thắng đậm trên đất Uzbekistan.