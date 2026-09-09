Lịch thi đấu UEFA Champions League 2026/27: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 châu Âu mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
|Bảng xếp hạng Champions League 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|AEK Athens FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Bodo/Glimt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Club Brugge KV
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|como
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Fenerbahce
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Feyenoord
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Galatasaray
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Inter
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Lask Linz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|RB Leipzig
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Lens
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Lille
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Napoli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Paris Saint Germain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|PSV Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Real Betis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Real Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|AS Roma
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|Slovan Bratislava
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Sabah FA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|Slavia Praha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Sporting CP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|VfB Stuttgart
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Viking
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Villarreal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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