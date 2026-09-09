Bảng xếp hạng Champions League 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 AEK Athens FC 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
4 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0
5 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
6 Barcelona 0 0 0 0 0 0
7 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0
8 Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 0
9 Club Brugge KV 0 0 0 0 0 0
10 como 0 0 0 0 0 0
11 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0
12 Feyenoord 0 0 0 0 0 0
13 Galatasaray 0 0 0 0 0 0
14 Inter 0 0 0 0 0 0
15 Lask Linz 0 0 0 0 0 0
16 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0
17 Lens 0 0 0 0 0 0
18 Lille 0 0 0 0 0 0
19 Liverpool 0 0 0 0 0 0
20 Manchester City 0 0 0 0 0 0
21 Manchester United 0 0 0 0 0 0
22 Napoli 0 0 0 0 0 0
23 Paris Saint Germain 0 0 0 0 0 0
24 FC Porto 0 0 0 0 0 0
25 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0
26 Real Betis 0 0 0 0 0 0
27 Real Madrid 0 0 0 0 0 0
28 AS Roma 0 0 0 0 0 0
29 Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0
30 Sabah FA 0 0 0 0 0 0
31 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0
32 Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
33 Sporting CP 0 0 0 0 0 0
34 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
35 Viking 0 0 0 0 0 0
36 Villarreal 0 0 0 0 0 0