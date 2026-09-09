23h45 ngày 9/9, sân Camp Nou:

Lamine Yamal đang đứng trước thử thách quan trọng: cùng Barcelona chinh phục Champions League, danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bảng thành tích chóng mặt của anh. Hành trình ấy bắt đầu từ Camp Nou với đối thủ Feyenoord.

Với Lamine, chiến thắng dường như đã trở thành “thói quen”.

Lamine Yamal ghi 2 cú đúp liên tiếp. Ảnh: FCB

Trong tủ danh hiệu của Yamal đã có 1 World Cup và 1 EURO, cả hai đều giành được với tư cách cầu thủ đá chính của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở cấp CLB, anh sở hữu 3 La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, với vị thế ngôi sao biểu tượng của một Barca được nâng tầm rõ rệt bởi những tài năng trưởng thành từ La Masia.

Tham vọng đưa CLB của cuộc đời mình lên đỉnh Champions League của Lamine Yamal đã được thể hiện rất rõ gần đây.

Dù chưa từng vô địch giải đấu này, anh đã có không ít màn trình diễn đáng nhớ tại đây. Thành tích cao nhất mà Lamine cần vượt qua là bán kết năm 2025 trước Inter.

Tuần trước, tại Gala trao giải của Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) ở Madrid - thành phố sẽ tổ chức trận chung kết Champions League 2026/27 - Yamal tuyên bố: “Mục tiêu của tôi là vô địch Champions League”.

Yamal nói điều đó khi nhận giải Cầu thủ hay nhất La Liga do chính các đồng nghiệp bình chọn, giống như anh từng được vinh danh năm 2025.

Khi trận chung kết Champions League diễn ra tại Metropolitano ngày 5/6/2027, Lamine vẫn mới 19 tuổi, bởi còn 38 ngày nữa anh mới bước sang tuổi 20.

Mong muốn công khai của Yamal thực chất cũng là khát vọng chung của toàn bộ phòng thay đồ Barca. “Blaugrana” tôn trọng các đối thủ và giải đấu, nhưng không hề né tránh khi nói về mục tiêu cao nhất.

Feyenoord sẽ đối mặt với áp lực lớn tại Camp Nou. Ảnh: FR

Cả các cầu thủ lẫn HLV Hansi Flick đều không che giấu thứ tự ưu tiên trong tham vọng của mình. Champions League là giấc mơ, nhưng Barca cũng sẽ “chiến đấu cho tất cả các danh hiệu”.

Dưới sự dẫn dắt của Flick, Barca đã chứng minh trong hai mùa gần nhất rằng họ thực sự muốn thống trị các giải quốc nội. Trong 6 danh hiệu có thể giành được, Barca chỉ để tuột một Cúp Nhà vua.

Lamine Yamal đang đạt phong độ cao với 2 cú đúp trong 2 trận gần nhất, bên cạnh Raphinha ghi 6 bàn trong 4 trận liên tiếp. Rất khó để hàng thủ Feyenoord có thể đứng vững tại Camp Nou.

Tất cả diễn ra trong bối cảnh cuộc đua Quả bóng vàng vẫn vô cùng rộng mở và khó đoán.

Lực lượng:

Barca: De Jong chấn thương; Eric Garcia bị treo giò.

Feyenoord: Bos, Moder, Nieuwkoop, Smal chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Diarra, Ferri, Valente.

Dự đoán: Barca thắng 3-0.