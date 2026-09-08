PSG trở thành CLB thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương trong kỷ nguyên Champions League, khi vượt qua Arsenal ở trận chung kết hồi tháng 5.

Tuy nhiên, trước lúc giai đoạn League Phase của Champions League 2026/27 khởi tranh, siêu máy tính của Opta chỉ đánh giá PSG có 7,1% cơ hội giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

PSG khởi đầu kém cỏi mùa này - Ảnh: L.P

Con số khiêm tốn xuất hiện trong bối cảnh PSG trải qua màn khởi đầu tệ nhất trong 19 năm qua. Đội bóng thủ đô Paris thua Lens ở Siêu cúp Pháp, hòa Rennes và Lille tại Ligue 1, rồi nhận thêm thất bại 1-2 trước Monaco cuối tuần qua.

Trong danh sách ứng viên do siêu máy tính đưa ra, PSG đứng sau Arsenal, Bayern Munich, Man City và Barcelona.

Bảng dự đoán được xây dựng khi siêu máy tính thực hiện 10.000 lần mô phỏng toàn bộ mùa giải Champions League.

Kết quả cho thấy, Arsenal đứng đầu danh sách. Đoàn quân HLV Mikel Arteta được đánh giá cao nhất về khả năng lần đầu tiên chinh phục danh hiệu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh về nhì tại Champions League mùa trước. Đây là lần thứ hai Arsenal thất bại ở chung kết, sau trận thua Barca năm 2006.

Theo Opta, Arsenal có 20,9% cơ hội vô địch Champions League 2026/27. Pháo thủ cũng được đánh giá có 50% khả năng lọt vào bán kết và 34,8% cơ hội góp mặt ở chung kết.

Bayern Munich bám sát Arsenal với 19,4% khả năng đăng quang. Nhà vô địch Bundesliga đang hướng tới chức vô địch Champions League đầu tiên kể từ năm 2020.

Arsenal là ứng viên số 1 đăng quang Champions League 2026/27 - Ảnh: Standard

Man City đứng thứ ba với 12,3% cơ hội, trong mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca.

Barcelona xếp thứ tư với tỷ lệ 8,2%. PSG đứng thứ năm với tỷ lệ 7,1%. Còn Liverpool xếp ngay phía sau với 6,1% cơ hội vô địch.

Bất ngờ lớn nằm ở Real Madrid. Đội bóng giữ kỷ lục về số lần vô địch giải đấu chỉ đứng thứ 7 trong bảng dự đoán. Đoàn quân của Jose Mourinho được Opta đánh giá chỉ có 4,4% khả năng bước lên đỉnh châu Âu mùa này.

Cơ hội của Real Madrid chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với MU. Trong mùa bóng đánh dấu sự trở lại sân chơi C1, Quỷ đỏ chỉ có 3,8% khả năng vô địch.

Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Inter Milan - á quân Champions League năm 2025, và Aston Villa - nhà đương kim vô địch Europa League.