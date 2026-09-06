Barcelona tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng gờm ở La Liga 2026/27 khi có màn trình diễn áp đảo trước Valencia trong chuyến làm khách tại Mestalla. Đội bóng xứ Catalunya nhanh chóng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng đậm 5-0.

Ngay phút thứ 6, Lamine Yamal đã mở tỷ số bằng pha xử lý đẳng cấp. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha nhận bóng trong tư thế thuận lợi trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Valencia cơ hội cản phá. Chỉ ít phút sau, Yamal tiếp tục đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Barca thể hiện phong độ hủy diệt từ đầu mùa - Ảnh: FCB

Barcelona duy trì sức ép liên tục và nhân đôi cách biệt ở phút 22. Anthony Gordon thực hiện đường chuyền thuận lợi để Fermin Lopez dứt điểm chính xác, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, Barca tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Yamal có đường chọc khe tinh tế tạo điều kiện để Fermin thoát xuống, sau đó căng ngang cho Raphinha dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Dẫn trước với khoảng cách lớn, Barcelona chủ động giảm tốc độ trận đấu nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát mọi diễn biến. Phút 79, Pedri phối hợp cùng Dani Olmo trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, ghi bàn thứ tư cho đội khách.

Đến phút 85, Olmo tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Yamal hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng 5-0 cho Barcelona.

Ba điểm có được giúp Barcelona tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở mùa giải mới, trong khi Valencia phải nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà.

Ghi bàn: Yamal 6' 85', Fermin 22', Raphinha 50', Pedri 79'

Đội hình xuất phát

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Martinez, Diakhaby, Vazquez, Otorbi, Pepelu, Dieng, Ugrinic, Danjuma, Guerra

Barcelona: J.Garcia, Martin, Cubarsi, Garcia, Espart, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Raphinha