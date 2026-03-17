3h ngày 18/3, sân Stamford Bridge:

Cuộc chạm trán trên sân Công viên các Hoàng tử, Chelsea thi đấu không đến nỗi nào, luôn biết cách tìm được bàn gỡ cho đến khi thủ thành Filip Jorgensen mắc sai lầm phút 74.

Vitinha đã tận dụng cơ hội, còn Khvicha Kvaratskhelia cho thấy cái duyên từ ghế dự bị với cú đúp muộn, trừng phạt Chelsea suy sụp tinh thần trong khoảng thời gian cuối trận.

Chelsea đã chơi ngang ngửa với PSG trong một tiếng đầu trên sân Công viên các Hoàng tử - Ảnh: Uefa

Đội bóng thành London không quen với những thất bại nặng nề như vậy trên đấu trường châu lục - đặc biệt trước đối thủ họ từng vùi dập ở chung kết FIFA Club World Cup hè năm ngoái.

Enzo Fernández kiến ​​tạo cho Malo Gusto ghi bàn rồi tự mình lập công, nhưng anh bị chỉ trích vì ném bóng tỏ thái độ bực tức về phía Jorgensen, sau lỗi lầm của thủ môn người Đan Mạch.

Trong bối cảnh Cole Palmer sa sút, Enzo nổi lên là hạt nhân chính của The Blues, với 3 bàn cùng 2 đường kiến tại tại Champions League. Chelsea cần phiên bản Enzo Fernandez tỏa sáng để tìm cơ hội lật ngược tình thế.

Jorgensen bị HLV Rosenior loại khỏi đội hình chính cuối tuần qua. Người thay thế Robert Sanchez cũng chẳng thể ngăn Chelsea phơi áo ngay trên sân nhà trước Newcastle.

Điều khá trớ trêu, Chelsea chưa thắng trận nào ở Stamford Bridge kể từ cuối tháng 1. Điều đó càng khiến khả năng họ loại nhà ĐKVĐ Champions League trở nên xa vời.

Ngoài lợi thế kết quả, PSG còn được BTC Ligue 1 ưu ái cho hoãn trận gặp Nantes cuối tuần qua, giúp Dembele cùng đồng đội có được nền tảng thể lực tốt nhất khi hành quân đến London.

PSG với những mũi khoan phá như Dembele luôn biết cách kết liễu đối thủ - Ảnh: Uefa

Điểm mạnh của đội bóng nước Pháp là lối chơi nhuần nhuyễn, đa dạng, với 13 cầu thủ ghi bàn khác nhau từ đầu mùa.

Trên phương diện đối đầu, Chelsea cũng chưa thắng PSG trong 5 cuộc đụng độ gần nhất tại Champions League. Theo Opta, cơ hội ngược dòng của đoàn quân áo xanh khá mong manh, chỉ 5,9%.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Chelsea: Estevao Willian, Jamie Bynoe-Gittens và Levi Colwill vắng mặt vì chấn thương.

PSG: Duy nhất Fabian Ruiz phải ngồi ngoài do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.