PSG và Chelsea đã cống hiến trận đấu đầy kịch tính trên sân Parc des Princes, trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Một cuộc thư hùng tràn ngập những pha bóng đẹp mắt cả về tập thể lẫn cá nhân. Nhà ĐKVĐ Champions League giành chiến thắng 5-2 trước đội bóng đã đánh bại họ trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

PSG vùi dập Chelsea với sự bùng nổ của Kvaratskhelia. Ảnh: PSG

Sau trận đấu, HLV Luis Enrique có những phát biểu mang đậm chất riêng của mình, thẳng thắn và cả những từ ngữ phản ứng với giới truyền thông.

“Khác biệt duy nhất là chúng tôi ghi nhiều hơn đối thủ 3 bàn. Với tôi, đó chính là chìa khóa”, Luis Enrique lên tiếng khi được hỏi đâu là những yếu tố then chốt của trận đấu.

Trước câu hỏi về vấn đề thể lực, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn: “Các bạn còn nhớ năm ngoái không? Khi các bạn nói rằng PSG là một đội trẻ và không thể vô địch Champions League. Thể lực chỉ là một cách nói sáo rỗng”.

Quả bóng vàng Ousmane Dembele ghi bàn 2-1 và rời sân khi tỷ số đang là 2-2. “Luôn có rủi ro với những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Cần cho họ số phút chính xác để tiếp tục cải thiện”, Enrique giải thích việc thay người.

“Tôi nghĩ Ousmane đã chơi rất tốt và làm những điều mà chúng ta vẫn quen thấy ở cậu ấy. Đó là tin rất tốt. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy cậu ấy ở London với phong độ như vậy”.

Với Luis Enrique, khác biệt là ghi hơn đối thủ 3 bàn. Ảnh: PSG

Về Khvicha Kvaratskhelia, người vào sân và ghi hat-trick: “Tôi có tiếc khi để cậu ấy dự bị không? Không. Là HLV, tôi phải tìm giải pháp tốt nhất cho cầu thủ. Nếu bây giờ trận đấu bắt đầu lại, tôi vẫn làm như vậy”.

Mùa này, PSG thiếu sự ổn định. “Điều quan trọng là xung quanh đội bóng luôn có nhiều tiếng ồn”, Luis Enrique đáp trả câu hỏi liệu đội bóng của ông đã trở lại phiên bản tốt nhất.

“Khi càng có nhiều tiếng ồn, điều đó có nghĩa bạn là một đội bóng lớn. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Khi ở một CLB lớn, bạn phải quen với chuyện đó.

Người ta luôn so sánh với năm ngoái, nhưng không thể chơi giống hệt năm ngoái được. Điều tôi có thể khẳng định là chúng tôi là một đội bóng có sự kiên cường. Chúng tôi sẽ tìm cách chiến thắng tiếp ở trận lượt về”.