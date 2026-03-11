Antoine Griezmann có màn trình diễn xuất sắc khi ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo trong trận Atletico Madrid thắng đậm Tottenham 5-2, lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26.

“Chúng tôi đã tận dụng được một số sai lầm của họ, hoặc là do kỹ thuật, hoặc là do mặt sân rất trơn trượt, điều mà chúng tôi đã quen”, Griezmann nói về chiến thắng.

Griezmann đặt mục tiêu vào chung kết Champions League. Ảnh: @Atleti

Tiền đạo người Pháp hài lòng với thắng lợi, nhưng cũng tiếc nuối khi Atletico để Tottenham ghi 2 bàn.

“Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng tiếc khi để thủng lưới hai bàn”.

Griezmann cũng cảnh báo Atletico không được chủ quan khi bước vào lượt về, tránh kịch bản như gặp Barca ở bán kết Cúp Nhà Vua mới đây – thắng 4-0 lượt đi; thua 0-3 lượt về và suýt phải đá hiệp phụ.

“Chúng tôi cần xem lại trận đấu để tránh lặp lại những gì đã xảy ra ở Barcelona, ​​bởi vì chúng tôi đang có lợi thế dẫn trước khá tốt”.

Khi được hỏi về trận chung kết Champions League, Griezmann không che giấu tham vọng.

45 Griezmann ghi bàn thứ 45 ở Champions League. Anh vượt qua Drogba để bước vào nhóm 19 cầu thủ có nhiều pha lập công nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu. Phía trước Grizi là Eusebio và Aguero (cùng 4 bàn).

“Chung kết là giấc mơ và mục tiêu của tôi”, cựu tuyển thủ Pháp nhấn mạnh. “Tôi hy vọng chúng tôi có thể đạt được điều gì đó tuyệt vời”.

Grizi đề cập về tương lai, giữa nhiều tin đồn anh rời Atletico vào cuối mùa: “Tôi rất hạnh phúc ở đây, tận hưởng cuộc sống rất nhiều, và những gì tôi thể hiện trên sân cỏ đã nói lên tất cả.

Chúng ta hãy chờ xem, nhưng ý tưởng là gắn kết lâu nhất có thể, rồi sau đó mọi người khác mới có thể bàn luận”.

Về phần mình, Julian Alvarez – Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu – cũng hài lòng với thắng lợi trên sân nhà Metropolitano.

“Chúng tôi biết cách tận dụng những sai lầm của đối thủ để tạo ra lợi thế dẫn trước, và giờ chúng tôi bước vào trận lượt về với lợi thế 3 bàn thắng”.

Alvarez dành lời khen cho ảnh hưởng của Griezmann: “Phẩm chất của Antoine rất ấn tượng, khả năng lãnh đạo, tầm ảnh hưởng của anh ấy đối với CLB.

Grizi đang thi đấu xuất sắc, giúp ích rất nhiều cho chúng tôi khi đạt phong độ này. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục duy trì phong độ này. Anh ấy là một thiên tài và là tấm gương để noi theo”.