PSG có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Chelsea 5-2 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó tạo lợi thế cực lớn trước cuộc tái đấu.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm mở tỷ số ở phút 10. Từ quả tạt vào vòng cấm, Joao Neves đánh đầu kiến tạo để Bradley Barcola băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa PSG vượt lên dẫn trước.

Barcola và Dembele tỏa sáng trong hiệp một - Ảnh: UEFA

Chelsea nhanh chóng đáp trả. Phút 28, Enzo Fernandez tung đường chuyền bổng chính xác để Malo Gusto thoát xuống dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1 cho đại diện nước Anh.

Thế trận tiếp tục diễn ra sôi động và PSG một lần nữa vươn lên trước khi hiệp một khép lại. Phút 40, Ousmane Dembele tận dụng pha phản công tốc độ, xử lý khéo léo rồi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Chelsea thi đấu quyết tâm và có bàn gỡ ở phút 57 khi Pedro Neto kiến tạo để Enzo Fernandez dứt điểm một chạm trong vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kvaratskhelia chói sáng trong hiệp hai giúp PSG thắng đậm Chelsea - Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 74 khi thủ môn Filip Jorgensen mắc sai lầm. Vitinha cướp bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG.

Tận dụng việc Chelsea dâng cao, PSG tung đòn kết liễu. Phút 86, Khvicha Kvaratskhelia sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-2, trước khi chính anh ấn định chiến thắng 5-2 ở phút bù giờ. Chiến thắng đậm giúp PSG nắm lợi thế lớn trước trận lượt về sau đây một tuần.

Ghi bàn

PSG: Barcola 10', Dembele 40', Vitinha 74', Kvaratskhelia 86', 90+4'

Chelsea: Gusto 28', Enzo 57'