23h45 ngày 21/10, sân Giuseppe Sinigaglia:

MU đang sa sút sẽ có chuyến làm khách không hề dễ dàng đến Como, trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League lúc 23h45 ngày 21/10 (giờ VN).

Cesc Fabregas và Michael Carrick là hai trong số những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình tại Premier League. Tuy nhiên, sự nghiệp cầm quân của họ đang nguy cơ rẽ theo hai hướng trái ngược.

Chỉ trong ba mùa giải, Fabregas đưa Como từ Serie B tiến ra sân chơi Champions League. Bất chấp những đồn đoán liên tục về tương lai, HLV người Tây Ban Nha vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng dự án dài hạn.

Fabregas sẽ đấu trí với Carrick trên ghế huấn luyện - Ảnh: FB

Với những thành công nối tiếp, sớm muộn Fabregas cũng sẽ nhận lời mời đến bến đỗ lớn hơn. Còn trước mắt, một chiến thắng trước MU sẽ khiến sức ép đè lên người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Carrick được bổ nhiệm chính thức sau khi giúp MU giành vé trở lại Champions League. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều kể từ ngày ông được trao trọng trách lâu dài.

Trận hòa Leeds 1-1 hôm Chủ nhật kéo dài chuỗi không thắng của Quỷ đỏ lên 6 trận. Mùa này, MU mới giành hai chiến thắng, trước đội bóng nhỏ bé của Azerbaijan - Sabah và tân binh Ipswich.

Tại giải Ngoại hạng Anh, MU thua trên sân Hull, đồng thời bị Everton và Fulham cầm hòa. Họ thi đấu chật vật, trong bối cảnh đầu tàu Bruno Fernandes chưa thể tái hiện những màn trình diễn xuất sắc như mùa trước.

Dù thể hiện bộ mặt tích cực hơn trước Leeds, MU vẫn có những thời điểm phải gồng mình chống đỡ ở hiệp hai. Thất bại 0-2 trên sân Atletico Madrid tuần trước cũng cho thấy dấu hiệu thiếu tự tin trong đội hình.

Các tiền vệ tân binh mùa hè Youri Tielemans, Carlos Baleba và Andrey Santos vẫn đang trong quá trình hòa nhập.

Marcus Rashford chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời gian khoác áo Barcelona, trong khi Matheus Cunha cũng sa sút phong độ giống Fernandes.

Mbeumo sẽ là niềm hy vọng trên hàng công Quỷ đỏ - Ảnh: Tod

Những vấn đề ấy mở ra cơ hội lớn cho Como. Đại diện Italia thua Feyenoord 2-3 ở lượt trận thứ hai, nhưng đánh dấu màn ra mắt Champions League bằng chiến thắng đầy thuyết phục 4-1 trước Leipzig trên sân nhà.

Trên hành trình giành vị trí thứ tư Serie A mùa trước, Como chỉ thua 3/19 trận tại sào huyệt của mình. Chiến thắng 3-1 trên sân Fiorentina cuối tuần qua là bước chạy đà hoàn hảo của thầy trò Fabregas.

Với những thử thách phía trước, MU sẽ chẳng có nhiều thời gian để thưởng ngoạn khung cảnh thơ mộng quanh sân Giuseppe Sinigaglia.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

Como: Diao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Chalobah và Moise Kean còn bỏ ngỏ.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Leny Yoro bị treo giò. Khả năng thi đấu của Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez và Luke Shaw không chắc chắn.

Đội hình dự kiến

Como: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; J Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas.

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Fernandes; Mbeumo.