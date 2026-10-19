MU nối dài kỷ lục buồn tồn tại suốt 94 năm, sau trận hòa 1-1 Leeds, vòng 7 Ngoại hạng Anh. Người hâm mộ tức giận, một số yêu cầu ‘Quỷ đỏ’ sa thải Michael Carrick.

Trong chuyến làm khách Leeds, Mbeumo mở tỷ số cho MU ở phút 35, bàn thắng… sớm nhất của họ từ đầu mùa giải tới nay, cho thấy sự nhọc nhằn của thầy trò Carrick.

Và không có niềm vui cho ‘Quỷ đỏ’ lúc ra về, bởi ở phút 51, Dominic Calvert-Lewin đã đưa cuộc chơi về vạch xuất phát, cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Một số fan kêu gọi MU sa thải Carrick. Ảnh: X Fabrizio Romano

Chia điểm Leeds với kết quả hòa 1-1, đánh dấu trận đấu thứ 6 liên tiếp MU không biết thắng. Không những vậy, họ còn nối dài kỷ lục buồn tồn tại suốt 94 năm trong lịch sử CLB.

Cụ thể, đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, MU không giữ sạch lưới trong 6 trận đầu tiên, với lần đầu xảy ra cách đây đã 94 năm (1930/31 và 1931/32). Con số lúc này được tăng lên thành 7, tức trận nào ở Ngoại hạng Anh các học trò của Carrick cũng để thủng lưới.

Sau 7 vòng đấu Premier League, MU hiện xếp thứ 13 với 7 điểm (1 thắng, 4 hòa, 2 thua). Tính trên mọi đấu trường, họ mới chỉ thắng 2/10 trận.

Theo một số nguồn tin từ xứ sở sương mù, người hâm mộ đã hết kiên nhẫn với Michael Carrick, chê cách dùng người và thật khó hiểu với chiến thuật của ông.

Có người đánh giá, “cách chỉ đạo trận đấu của Carrick quá kém” và đặt câu hỏi “tại sao thuyền trưởng MU không thực hiện việc thay người sớm hơn, trong một cuộc so tài mà đội chơi thật tệ?”.

Hay một dấu hỏi khác: “Carrick đang làm gì vậy? Để Yoro chơi ở vị trí hậu vệ phải, Mazraoui đá trung vệ, còn Dalot chơi bên trái. Trong lúc MU đang cần bàn thắng thì ông ấy lại đưa Mason Mount vào, trong khi Rashford, Cunha ngồi dự bị. Ông ấy không đủ trình dẫn dắt MU”.

Một số fan kêu gọi MU sa thải Carrick, cho rằng ông không đủ năng lực để đưa đội tiến xa, dù mùa trước đã giúp đội cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh và giành vé dự Cúp C1, trong thời gian được bổ nhiệm tạm quyền.

Áp lực đang ngày một tăng lên với Carrick, liệu lãnh đạo MU có sớm ra quyết định thay tướng để đổi vận, với các ứng viên Conte, Nagelsmann – những nhà cầm quân đang rảnh rỗi, được cho đều sẵn sàng đến nhận việc?