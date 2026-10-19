Dù vượt lên dẫn trước, MU chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân Leeds United, qua đó trải qua khởi đầu kém nhất trong kỷ nguyên Premier League.

Tiếp tục sa lầy

“Quỷ đỏ” đang đứng trước cửa địa ngục. MU cảm nhận được sức nóng của những ngọn lửa, như điều thường thấy trong các mùa giải gần đây.

Trong trận derby Hoa hồng (MU đại diện Lancashire, vùng đất có biểu tượng hoa hồng đỏ; Leeds thuộc Yorkshire, gắn với hoa hồng trắng), MU trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng ở Premier League - thứ 6 tính trên mọi đấu trường, khiến những hoài nghi về Michael Carrick tiếp tục gia tăng.

Mbeumo ghi bàn nhưng không đủ với MU. Ảnh: P.L

Thiếu phương án trên hàng công, nhà cầm quân người Anh xếp Bruno Fernandes đá tấn công cánh trái, và có thời điểm vai trò của anh không khác gì “số 9 ảo”.

Dù Bryan Mbeumo tiếp tục ghi bàn và MU có những thời điểm chơi tốt, nỗ lực ấy vẫn không đủ để khuất phục một Leeds đầy tinh thần chiến đấu.

Sự căng thẳng hiện rõ ngay từ đầu. Đây là một trận derby, một cuộc đối đầu kinh điển. Những cú đá vào chân đối thủ nhiều không kém những lần chạm bóng, khiến cơ hội trở nên khan hiếm.

Lammens là thủ môn đầu tiên phải làm việc, nhưng anh đã tỉnh táo đẩy cú đánh đầu chìm của Elvedi ở phút 26.

Ngay sau đó, Mbeumo bỏ lỡ cơ hội đưa MU vượt lên. Cầu thủ người Cameroon nhận đường chuyền của Tielemans trong tư thế hoàn toàn trống trải ở trung lộ, nhưng lại sút chệch khung thành dù mọi điều kiện đều thuận lợi.

Mbeumo chuộc lỗi 10 phút sau, khi Tielemans một lần nữa đưa bóng vào giữa vùng cấm cho anh dứt điểm. MU dẫn 1-0, và có được như vậy cũng đã là may.

Lisandro Martinez - người có những phát biểu tranh cãi hồi giữa tuần qua - không trở lại sân sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Mazraoui. Trung vệ người Argentina đã có hiệp 1 khá ổn, cũng như những nỗ lực phòng ngự của các đồng đội.

Leeds cũng thay đổi, chủ yếu về tinh thần hơn là nhân sự. Đội bóng chủ sân Elland Road bước vào hiệp 2 đầy khí thế, quyết tâm xoay chuyển cục diện.

Phần thưởng cho Leeds

Calvert-Lewin làm được điều đó chỉ hơn 5 phút sau khi bóng lăn trở lại, từ một quả phạt góc được treo sâu về cột xa. Mbeumo, người theo kèm anh, mất dấu bóng và tiền đạo người Anh tận dụng sự lúng túng ấy để gỡ hòa.

Leeds càng chơi càng hưng phấn. Đội bóng của HLV Daniel Farke dâng cao, liên tiếp tạo cơ hội trong sự bực bội của các cầu thủ MU.

Calvert-Lewin và Leeds có trận đấu rất hay. Ảnh: P.L

Đội khách phản ứng chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng tìm lại được thế trận sau hơn một giờ thi đấu. “Quỷ đỏ” áp sát khung thành Trafford, song không khiến thủ môn này thực sự gặp khó khăn.

Carrick thiếu phương án tấn công, nhưng Carrick vẫn để Marcus Rashford ngồi dự bị và mãi đến phút 84 mới tung Matheus Cunha vào sân thay Tielemans.

Khi cầu thủ người Brazil đảm nhiệm vị trí trung phong, Bruno Fernandes mới trở lại vai trò hộ công quen thuộc. MU dồn ép Leeds trong những phút cuối nhưng không thể tìm được bàn thắng.

Thậm chí, tình hình còn có thể tệ hơn với đội khách. Lammens băng ra phá một quả bóng bổng, nhưng bóng lại tìm đến Stach. Cú sút của cầu thủ này được Mazraoui cản phá ngay trên vạch vôi.

“Trận đấu này mang lại cảm giác phần nào như một khởi đầu mới: nhìn nhận vị trí hiện tại, chấp nhận thực tế và hành động để thay đổi”, Carrick cố gắng thể hiện sự lạc quan sau trận. “Những gì diễn ra ở trận này không khiến tôi ngạc nhiên”.

Chưa bao giờ MU có khởi đầu kém đến thế trong kỷ nguyên Premier League. Với 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” kém 3 điểm so với cùng kỳ mùa trước mà Ruben Amorim huấn luyện, cũng như ít hơn 1 điểm mùa cuối của Erik ten Hag.

Carrick vẫn tự tin về tương lai giữa tin đồn nguy cơ bị sa thải: “Nếu tiếp tục làm những điều đúng đắn, chúng tôi vẫn có thể trải qua mùa giải thực sự tốt”.