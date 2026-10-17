Bảng xếp hạng vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 6 6 0 0 11 18
2 Arsenal 6 5 0 1 5 15
3 Brighton 6 4 1 1 13 13
4 Brentford 6 2 4 0 6 10
5 Everton 6 2 4 0 3 10
6 Chelsea 6 3 1 2 2 10
7 Leeds 6 2 3 1 3 9
8 Hull City 6 2 3 1 2 9
9 Liverpool 6 2 3 1 0 9
10 Ipswich 6 3 0 3 -3 9
11 Newcastle 5 2 2 1 0 8
12 Crystal Palace 6 2 1 3 -3 7
13 Manchester United 6 1 3 2 0 6
14 Nottingham Forest 6 1 2 3 -3 5
15 Aston Villa 6 1 2 3 -5 5
16 Sunderland 6 1 1 4 -6 4
17 Bournemouth 6 0 3 3 -6 3
18 Tottenham 6 0 3 3 -6 3
19 Coventry 5 1 0 4 -9 3
20 Fulham 6 0 2 4 -4 2

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