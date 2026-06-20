0h ngày 21/6, sân NRG:

Sau lượt trận đầu tiên, bảng F World Cup 2026 đang diễn ra theo kịch bản được dự đoán trước, khi Thụy Điển dẫn đầu và Hà Lan hòa Nhật Bản.

Những cuộc chạm trán sắp tới có ý nghĩa quyết định đến cơ hội vào vòng 1/16 của các đội.

Hà Lan bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng sau giai đoạn vòng loại thuyết phục. Trận hòa 2-2 trước Nhật Bản đã để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Hà Lan vừa có trận hòa Nhật Bản. Ảnh: Oranje

“Oranje” hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không bảo vệ được thành quả. Đặc biệt, bàn gỡ hòa ở cuối trận của Nhật Bản khiến truyền thông trong nước chỉ trích Ronald Koeman.

Đó đơn giản là phản ứng không biết người không biết ta. Nhật Bản từng thắng thuyết phục Brazil và Anh trước ngày khai mạc World Cup 2026.

Tất nhiên, về mặt chuyên môn, Hà Lan vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm trong khả năng tấn công, với khả năng tổ chức của Frenkie de Jong và làn gió mới Summerville.

Nếu có vấn đề, thì đó là toan tính mang tính thực dụng thái quá của Ronald Koeman.

Giờ đây, bước vào lượt trận thứ hai, thử thách của Hà Lan là Thụy Điển.

Chiến thắng 5-1 trước Tunisia là màn trình diễn khá ấn tượng của Thụy Điển, với hiệu quả từ bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thụy Điển mạnh. Tunisia có quá nhiều vấn đề, nên mới có chuyện họ sa thải HLV ngay sau lượt mở màn.

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện châu Âu mang ý nghĩa đặc biệt đến cơ hội vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Chiến thắng sẽ giúp Thụy Điển có vé đi tiếp. Ngược lại, Hà Lan giành 3 điểm càng khiến lượt cuối thêm thú vị.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Thụy Điển (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.

Dự đoán: 2-2.