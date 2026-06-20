Hà Lan vs Thụy Điển, một trận đấu được chờ đợi, hứa hẹn sẽ gay cấn. Thầy trò Ronald Koeman cần trở lại với chiến thắng, sau khi đánh rơi 2 điểm ở trận ra quân World Cup 2026, hòa 2-2 với Nhật Bản.

Đó là trận đấu mà Hà Lan đã 2 lần vượt lên dẫn trước (do công của Van Dijk và Summerville), nhưng họ đã không duy trì được lợi thế, bị đối phương gỡ hòa.

Hai chuyên gia dự đoán Hà Lan thắng Thụy Điển, trong khi chuyên gia còn lại chọn kết quả hòa. Ảnh: Khel Now

Nếu tiếp tục để mất điểm, đội bóng áo cam sẽ tự làm khó mình thêm, buộc phải thắng Tunisia bằng mọi giá ở trận đấu cuối vòng bảng.

Trong khi đó, Thụy Điển hiện đứng đầu bảng F World Cup 2018, sau chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tunisia ngày ra quân. Nhờ có 3 điểm ‘làm vốn’ nên họ bước vào so tài Hà Lan với đà chiến thắng, sự tự tin và tâm lý thoải mái.

Đối đầu với Hà Lan chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu họ thực hiện tốt kế hoạch của mình, hoàn toàn có thể lấy thêm 3 điểm, sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Hà Lan chiếm ưu thế trước Thụy Điển về thành tích đối đầu, với 15 chiến thắng trong 25 lần gặp nhau và chỉ để thua 8.

Trận đấu trên sân Houston vào lúc 0h ngày 21/6 mới là lần thứ 2 Hà Lan và Thụy Điển gặp nhau tại VCK World Cup. Cuộc so tài đầu tiên giữa 2 đội diễn ra vào 1974, kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Van Dijk cùng đồng đội liệu có được cười tươi thế này cho đến khi mãn cuộc, ở trận đấu với Thụy Điển? Ảnh: B/R Football

Trong 2 trận gặp gần nhất (tại vòng loại World Cup 2018), Hà Lan hòa 1-1 trên sân khách và thắng 2-0 ở cuộc tái đấu.

Và thầy trò HLV Graham Potter hãy cẩn thận, Hà Lan có hiệu suất ghi bàn rất tốt tại World Cup, khi 5 trong 6 trận gần đây, họ đều ghi ít nhất 2 bàn/trận.

So tài với Thụy Điển, HLV Koeman sẽ không có sự phục vụ của Quinten Timber, người bị chấn động nhẹ trong buổi tập. Cầu thủ này đã vào sân chơi 20 phút cuối ở trận đấu với Nhật Bản.

Hà Lan dự kiến có một số điều chỉnh trong đội hình để thực hiện mục tiêu giành 3 điểm.

Theo các nguồn tin, Alexander Isak phải tập riêng vì bị chấn thương nhẹ trong trận mở màn. Tuy nhiên, anh dự kiến sẽ ra sân để ‘đấu’ với đồng đội tại Liverpool – Van Dijk.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN tin rằng Van Dijk và đồng đội lần này sẽ không đánh rơi điểm. Cụ thể, Hà Lan sẽ thắng 2-0 Thụy Điển.

Chuyên gia Sportskeeda cũng nghĩ, Hà Lan sẽ thắng Thụy Điển nhưng là với tỷ số 2-1. Riêng Sportsmole dự đoán, 2 đội hòa nhau 2-2.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.