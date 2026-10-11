Được thi đấu trên sân nhà, gặp đội tân binh Bắc Ninh lúc 19h15 ngày 11/10 tại vòng 3 LPBank V-League 2026/27, Hà Nội FC hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Hà Nội FC khởi đầu không như mong muốn tại V-League 2026/27, với hai thất bại trước CA TP.HCM và SLNA. Đặc biệt trận thua SLNA ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 2 để lại sự thất vọng lớn với người hâm mộ.

Trước vòng 3, HLV Harry Kewell cùng các học trò chịu nhiều áp lực phải thắng khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh. Dù tình hình chưa quá tệ, nhưng nếu tiếp tục thua, Hà Nội FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí HLV Harry Kewell có thể phải rời ghế nóng.

Hơn lúc nào hết, đội bóng Thủ đô cần một chiến thắng để tìm lại niềm vui, quan trọng hơn là sự tự tin và không rơi vào tình cảnh bi đát ngay những vòng đầu tiên của mùa giải mới. Hùng Dũng cùng các đồng đội cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC quyết giành chiến thắng đầu tiên tại V-League khi tiếp đón tân binh Bắc Ninh.

Ở hai trận đấu vừa qua, Hà Nội FC bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự và khả năng chống phản công, bên cạnh đó thiếu những tình huống tấn công đột biến và xử lý chưa tốt ở khâu cuối cùng.

Gặp đối thủ "vừa miếng" là Bắc Ninh, đây là cơ hội cho Hà Nội FC sửa chữa những sai lầm, hướng tới chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh tạo dấu ấn khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 ở vòng 2, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng tại V-League. Kết quả này giúp đội khách có thêm sự tự tin trước trận đối đầu với Hà Nội FC. Dù có sự tự tin rất cao, nhưng nhiều khả năng đội bóng vùng Kinh Bắc chọn lối chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sơ hở để có thể giành kết quả tốt nhất trong chuyến làm khách lần này.

Ở trận đấu còn lại của vòng 3, SLNA sau sự khởi đầu như mơ với 2 chiến thắng, đang rất quyết tâm đánh bại CA TP.HCM trên sân Vinh. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể làm được với đội bóng xứ Nghệ nếu họ chơi tốt như 2 trận trước.

Lịch thi đấu vòng 3 LPBank V-League

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