Sau FIFA ASEAN Cup 2026, rất nhiều bài toán cần HLV Kim Sang Sik tìm ra đáp án, nhằm giúp tuyển Việt Nam thành công ở Asian Cup và tạo sức bật cho chặng đường tới.

Những bài toán khó

Không phải cho tới khi thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam mới lộ ra những vấn đề cần giải quyết. Thực tế giới chuyên môn đã đề cập nhiều về những vấn đề này với HLV Kim Sang Sik, ngay cả khi đội bóng áo đỏ lên ngôi vô địch ASEAN Cup.

Bắt đầu về câu chuyện lực lượng, đành rằng tuyển Việt Nam không thiếu người, nhưng đề nằm ở chỗ: dồi dào về số lượng không đồng nghĩa với phong phú về lựa chọn.

Bằng chứng, HLV Kim Sang Sik vẫn phải dựa nhiều vào bộ khung cũ, quen thuộc đã cùng ông chinh phục nhiều giải đấu suốt 2 năm qua, chưa kể nhóm các trụ cột cũng đã có gần 10 năm khoác áo tuyển Việt Nam.

Chưa cần là cuộc cách mạng về lực lượng, nhưng tuyển Việt Nam sẽ phải mới và đa dạng hơn

Đáng nói ở chỗ, ngoài vị trí thủ môn, tuyển Việt Nam cũng không hẳn dư giả một cách quá yên tâm ở các tuyến thi đấu còn lại. Thiếu những sự cạnh tranh ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự và tiền đạo.

Và khi những cầu thủ trụ cột không có mặt hoặc không đạt được phong độ, thể trạng cao nhất, ngay lập tức tuyển Việt Nam gặp vấn đề từ cách vận hành, tới sự hiệu quả.

Ở ASEAN Cup, kết quả vô địch khiến tất cả quên mất rằng hàng công của tuyển Việt Nam vẫn phung phí quá nhiều cơ hội, trong khi các tuyến còn lại cũng lộ mối lo, dù đối thủ yếu hơn.

Bên cạnh đó, khả năng thích nghi với việc tập trung gấp rút, lịch thi đấu dày của các học trò HLV Kim Sang Sik cũng là điều đáng để đề cập. Không phải tới FIFA ASEAN Cup mà hầu như những đợt tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu dịp FIFA Days, tuyển Việt Nam đều chơi không tốt. Vì thế cần một bộ khung có chiều sâu và một cách chơi đủ linh hoạt để không phải bắt đầu lại mỗi khi mất vài trụ cột.

HLV Kim Sang Sik đã có lời giải?

Có thể thấy được rằng, nếu HLV Kim Sang Sik dám thay đổi, vấn đề nói trên sẽ có được lời giải bởi lúc này lực lượng đang vô cùng phong phú với những cầu thủ nhập tịch mới, hay Việt kiều vừa được công nhận quốc tịch.

Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải hay Kevin Phạm Ba… đều là những trường hợp đáng để xem xét khi đảm đầy đủ điều kiện và nên trao cơ hội.

Điều quan trọng nhất nằm ở bản lĩnh của HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik không nhất thiết phải thay máu toàn bộ, nhưng phải tăng tính cạnh tranh và thêm những lựa chọn có khả năng tạo khác biệt cho tuyển Việt Nam. Bên cạnh nhóm cầu thủ mới, HLV người Hàn Quốc cũng phải theo sát những cầu thủ nội đang có phong độ cao ở V-League, thậm chí xuống cả hạng Nhất sàng lọc nếu cần.

Bởi tuyển Việt Nam không thể giải quyết bài toán chiều sâu chỉ bằng một vài cái tên mới nhập tịch hay Việt kiều. Một đội bóng mạnh phải có đủ phương án để thay thế nhau, trong điều kiện chất lượng không cách biệt quá lớn.

Cần nhắc lại rằng, thời gian cũng đang đứng về phía ông Kim Sang Sik khi vẫn còn một khoảng chuẩn bị đáng kể sau FIFA ASEAN Cup cho tới lúc Asian Cup khởi tranh.

Hai trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 11, nếu được tận dụng đúng cách, sẽ là cơ hội quan trọng để kiểm nghiệm những nhân tố mới và tìm thêm phương án chiến thuật.

Vấn đề còn lại là HLV Kim Sang Sik có dám sử dụng những cơ hội ấy hòng thay đổi hay không. Bởi sau FIFA ASEAN Cup, điều tuyển Việt Nam cần nhất không phải thêm một vài cái tên mới trong danh sách triệu tập mà cần những lựa chọn mới đủ sức giúp HLV Kim Sang Sik thay đổi.