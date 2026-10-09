Ba cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc có thể vắng mặt tại VCK Asian Cup 2027.

"Đỗ Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng điều trị và hồi phục. Anh sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ phù hợp", Hà Nội FC thông báo.

Như vậy, thời gian hồi phục của Hoàng Hên lâu hơn dự kiến. Trước đó, VFF cho biết, Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, cần tối thiểu 1 tháng để trở lại. Tuy nhiên, do cầu thủ này đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian điều trị dự kiến kéo dài hơn.

Hoàng Hên phải nghỉ 3 tháng. Ảnh: V.A

Về phần mình, Hoàng Hên chia sẻ: “Đôi khi chúng ta lên kế hoạch, đặt ra những kỳ vọng và nuôi dưỡng hy vọng, nhưng con đường không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì đã dự tính.

Đáng tiếc là tôi sẽ phải tạm rời xa môn thể thao mà mình yêu thích, phải xa sân cỏ một thời gian… Những ai hiểu tôi đều biết điều này khó khăn đối với tôi thế nào".

Như vậy, nhiều khả năng Hoàng Hên không kịp hồi phục để cùng tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup, diễn ra vào đầu tháng 1 năm tới. Sự vắng mặt của anh là tổn thất rất lớn, khi vai trò của tiền vệ Hà Nội FC rất quan trọng.

Với Xuân Son, tiền đạo này cần 8 tuần mới có thể trở lại tập luyện. Nếu mọi việc tiến triển, chân sút Thép Xanh Nam Định chỉ kịp tái xuất khi tuyển Việt Nam… lên đường tham dự Asian Cup. Ngay cả khi HLV Kim Sang Sik điền tên Xuân Son vào danh sách đội tuyển, tiền đạo 29 tuổi vẫn khó đạt được phong độ tốt nhất.

Ba cầu thủ nhập tịch ở tuyển Việt Nam đều đang chấn thương. Ảnh: S.N

Trường hợp của Tài Lộc không nghiêm trọng bằng 2 người đồng đội ở tuyển Việt Nam. Theo kết quả kiểm tra, anh bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.

Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc tại các giải đấu trong nước sắp tới, không có gì đảm bảo anh có thể trạng tốt nhất. Thậm chí, cầu thủ này có thể không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik nếu thi đấu mờ nhạt như ở FIFA ASEAN Cup vừa qua.

Trong trường hợp xấu nhất không có Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, HLV Kim Sang Sik phải sớm tìm phương án thay thế, nhưng đây là bài toán rất khó trong bối cảnh bóng đá Việt Nam không có nhiều cầu thủ xuất sắc.