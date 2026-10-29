Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân Pleiku (Gia Lai), quy tụ 4 đội bóng gồm: U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam. Giải đấu hứa hẹn rất chất lượng, trong đó trận ra quân U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Nếu thắng ở trận đấu này, U23 Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội vô địch giải đấu được tổ chức trên sân nhà, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực trước kình địch Thái Lan. Tại ba giải U23 Đông Nam Á liên tiếp gần đây, U23 Việt Nam đều giành chức vô địch, chưa kể những tấm HCV SEA Games.

U23 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất đấu Thái Lan. Ảnh: VFF

Hiện tại, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đang đi tuyển quân ở V-League trước khi chốt danh sách U23 Việt Nam trong tuần tới. Mục tiêu của U23 Việt Nam là vô địch tại giải đấu diễn ra trên sân Pleiku, vì thế HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Ở vị trí thủ môn, Cao Văn Bình đang đạt phong độ rất cao khi giúp SLNA dẫn đầu BXH sau 5 vòng đấu. Dưới sự chỉ huy của Văn Bình, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Phía trên, các hậu vệ của U23 Việt Nam là Nguyên Hoàng, Lý Đức, Quang Kiệt, Đức Anh... đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu. Ở hàng tiền vệ, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho Quang Vinh - gương mặt đang thi đấu nổi bật tại V-League. Cầu thủ SLNA ghi 3 bàn thắng dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh cũng làm tốt vai trò thu hồi bóng, tranh chấp và kiểm soát tuyến giữa hiệu quả.

HLV Kim Sang Sik có trong tay lứa cầu thủ U23 nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ảnh: S.N

Các tiền vệ U23 Việt Nam còn có Văn Thuận, Công Phương, Xuân Bắc, Minh Phúc, Quốc Cường, Phi Hoàng... Trong khi hàng tiền đạo là những chân sút quen thuộc như Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

Với việc có nhiều năm khoác áo U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ có thể nhanh chóng thích nghi, vận hành lối chơi trong đợt tập trung sắp tới. HLV Kim Sang Sik ngay cả khi không trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam (bận cầm quân tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11), vẫn có thể yên tâm với đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam.

Trận khai mạc gặp Thái Lan là bài kiểm tra chất lượng với U23 Việt Nam, trong khi hai cuộc đối đầu tiếp theo với Singapore và Qatar giúp BHL có thêm dữ liệu để đánh giá về sức mạnh, chiều sâu đội hình. U23 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu vô địch giải đấu lần này, mà còn chạy đà cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, vòng loại U23 châu Á 2028, SEA Games 34...