U15 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước U15 Cuba, tại tứ kết nhánh phân hạng Tier C tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Đánh bại U15 Nicaragua 5-3 giúp U15 Việt Nam giành quyền vào tứ kết nhánh phân hạng Tier C tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là U15 Cuba - đại diện đến từ châu Mỹ.

U15 Việt Nam nhập cuộc tự tin và có những cơ hội đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 9, Xuân Vinh chuyền sang cánh trái cho Huy Huỳnh băng lên. Cầu thủ này nỗ lực căng ngang vào trong nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn của U15 Cuba.

U15 Việt Nam trưởng thành sau từng trận đấu. Ảnh: VFF

Bên cạnh những tình huống phối hợp, U15 Việt Nam cũng tích cực sút xa. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú dứt điểm quyết đoán của Anh Hào đưa bóng đập cột dọc khung thành U15 Cuba.

Sang hiệp 2, U15 Việt Nam tiếp tục chủ động tấn công. Phút 28, Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ U15 Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn phải bó tay, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, U15 Cuba đẩy cao đội hình. Phút 29, một cầu thủ đội bạn dứt điểm bằng đầu đưa bóng chạm xà ngang khung thành U15 Việt Nam ở phút 29.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xuất sắc vượt qua U15 Cuba ở tứ kết.

Phút 39, Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành U15 Cuba. Từ pha bóng bật ra, Khắc Hiếu đá bồi tung lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

Phút 40+1, số 10 của U15 Cuba dứt điểm nhanh, bóng chạm chân hậu vệ Tài Lộc của U15 Việt Nam bay vào lưới, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng trước U15 Cuba giúp U15 Việt Nam góp mặt ở bán kết nhánh tranh hạng 81-88 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.