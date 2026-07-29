Mancini từng bỏ Italia

Thật khó biết liệu bản hợp đồng với Saudi Arabia đã được Roberto Mancini chốt trước hay sau kỳ nghỉ ở đảo Mykonos (Hy Lạp), nơi ông gửi email PEC (thư điện tử có giá trị pháp lý) để xin từ chức HLV trưởng đội tuyển Italia.

Đó là ngày 13/8/2023. Chỉ 8 ngày trước đó, Mancini vừa được Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) bổ nhiệm làm điều phối viên toàn bộ các đội tuyển quốc gia, đồng thời phụ trách chuyên môn đội U21 và U20. Đây đều là những vị trí rất quan trọng.

Mancini trở lại dẫn Italia. Ảnh: Sky

Tuy nhiên, đến 27/8, ông ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với tuyển Saudi Arabia, nhận mức lương kỷ lục 25 triệu euro mỗi mùa, kéo dài đến năm 2027.

Thời điểm đó, Mancini không chỉ đảm bảo tương lai tài chính cho bản thân mà còn cho cả ê-kíp cộng sự lâu năm.

Có 10 người theo ông sang Riyadh. Ngoài ra, Yaya Toure, người từng làm việc với Mancini tại Man City, cũng gia nhập ban huấn luyện.

Vì sao Mancini từ chức? Một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay tuyển Italia là những thay đổi trong thành phần ban huấn luyện sau khi ông được trao thêm quyền hạn.

Liên đoàn đã loại 3 thành viên quen thuộc với Mancio, trong đó có trợ lý Alberico Evani - đồng đội của Carlo Ancelotti trong đội hình AC Milan vô địch Cúp C1 1988/89, 1989/90, người có ảnh hưởng lớn tại EURO 2020.

Thay thế cho họ là những gương mặt trẻ trung hơn, bao gồm Andrea Barzagli - cựu trung vệ từng vô địch World Cup 2006.

Saudi Arabia trong trận hòa chật vật Indonesia. Ảnh: AFC

Theo những cộng sự thân cận, chính những thay đổi này khiến Mancini quyết định ra đi.

Ngày 28/8/2023, ông chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng Saudi Arabia.

Thất bại ở châu Á

Thế nhưng, cuộc phiêu lưu tại Saudi Arabia chỉ kéo dài 14 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Mancini không tạo được dấu ấn nào và hứng chịu nhiều chê bai.

Với Mancio, Saudi Arabia bị loại ở vòng 1/8 Asian Cup, khi thua Hàn Quốc trên loạt luân lưu (hòa 1-1); cũng như suýt đánh mất vé dự World Cup 2026.

Khi ấy, trên sân nhà King Abdullah Sports City, Saudi Arabia suýt thua Indonesia - đội bắt đầu làn sóng nhập tịch mạnh mẽ, dưới sự dẫn dắt của Shin Tae Yong.

Sandy Walsh, hậu vệ đa năng gốc Bỉ, là người ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Ngôi sao trẻ Musab Al-Juwayr ghi bàn gỡ hòa, nhưng không thể cứu nổi chiếc ghế của Mancini.

Sau khi Mancini rời đi, Herve Renard trở lại dẫn dắt đội tuyển và giúp Saudi Arabia giành quyền tham dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Italia, Mancini chưa bao giờ thực sự hòa nhập với môi trường bóng đá Saudi Arabia cũng như tạo được mối liên kết với người hâm mộ.

Theo xác nhận của LĐBĐ Saudi Arabia, hai bên đạt thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng.

Mancini vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Ảnh: FIGC

Dù không có con số chính thức, theo các điều khoản trong hợp đồng ký năm 2023, nếu bị sa thải, Mancini có quyền nhận ít nhất một năm tiền lương, tương đương khoảng 25 triệu euro.

Vì hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, số tiền thực tế ông nhận có thể thấp hơn đôi chút, nhưng gần như chắc chắn vẫn ở mức rất lớn.

Giờ đây, sau cuộc hỗn loạn ở bóng đá Italia - với Pep Guardiola từ chối, Andrea Pirlo bị loại tranh cãi, khiến Paolo Maldini từ chức - Mancini trở lại với nhiệm vụ tái thiết “Azzurri”.

Những ồn ào vẫn chưa khép lại, khi bộ phận ủng hộ Antonio Conte chỉ trích Mancio vì lựa chọn Saudi Arabia. Trên hành trình mới, ông được hỗ trợ bởi Claudio Ranieri trong vai trò giám đốc kỹ thuật.