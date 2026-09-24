4 năm chờ đợi của Zidane

Chiều 21/9, Zinedine Zidane bước xuống trung tâm huấn luyện nổi tiếng Clairefontaine cùng người trợ lý David Bettoni.

Zizou mỉm cười, trò chuyện với các cầu thủ và bắt đầu buổi tập đầu tiên trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Hôm ấy chỉ có 12 người ra sân, nhưng quanh sân tập đã là bầu không khí của một sự kiện lớn.

Di sản Zidane ở Clairefontaine vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: FFF

Từng cử chỉ của Zidane đều thu hút sự chú ý. Sau nhiều năm chỉ xuất hiện bên lề bóng đá, một trong những biểu tượng chiến thắng của Pháp đã trở lại với công việc huấn luyện.

Trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ lúc 1h45 ngày 26/9, theo giờ Hà Nội, sẽ là lần đầu Zidane chỉ đạo tuyển Pháp.

UEFA Nations League có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài, nhưng với người hâm mộ, sức hút của trận đấu đã vượt khỏi ý nghĩa thông thường của một cuộc ra quân.

CĐV Pháp nói riêng, khán giả thế giới nói chung, muốn nhìn thấy Zizou đứng bên đường biên, nghe những nhận xét đầu tiên sau trận và xem gương mặt quen thuộc ấy sẽ phản ứng thế nào với từng diễn biến trên sân.

Sự háo hức này không xuất hiện trong vài ngày gần đây. Zidane rời Real Madrid năm 2021, mang theo 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và một danh tiếng đủ để ông có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, Zizou không nhận thêm một đội bóng nào.

Sau World Cup 2022, cơ hội tiếp quản tuyển Pháp tưởng như đã đến, rồi Didier Deschamps lựa chọn tiếp tục tại vị. Zidane chờ thêm 4 năm để giấc mơ mà ông công khai nhắc đến trở thành sự thật.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên khi nhận chức, Zidane không hề che giấu ông đã chờ thời điểm này từ lâu.

Khi công bố danh sách triệu tập đầu tiên, ông nhớ lại những năm tháng khoác áo “Les Bleus” và gọi đó là điều đẹp nhất từng đến với mình trong bóng đá.

Zidane biểu diễn kỹ thuật trên sân tập. Ảnh: FFF

Những lời ấy giúp người hâm mộ hiểu vì sao ông sẵn lòng đợi. Pháp là nơi Zidane muốn quay về bằng một vai trò khác, sau khi đã đi gần như trọn vẹn hành trình của mình với tư cách cầu thủ.

Kỳ vọng chiến thắng

Người Pháp có những ký ức riêng về Zizou không thể phai mờ. Với một thế hệ, ông mãi là số 10 của chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

Với thế hệ khác, Zidane là cái tên họ được nghe nhắc đến từ nhỏ, trước khi chứng kiến ông dẫn dắt Real Madrid chinh phục châu Âu.

Pháp đã có những ngôi sao mới, từ Kylian Mbappe đến Michael Olise, hay Quả bóng vàng Ousmane Dembele, nhưng mỗi lần Zidane xuất hiện cùng đội tuyển, quá khứ và hiện tại gặp nhau một cách tự nhiên.

Điều ấy giải thích vì sao ngày đầu tiên ở Clairefontaine được theo dõi sát đến vậy. Buổi tập chưa thể cho biết Pháp sẽ chơi theo sơ đồ nào, song hình ảnh Zidane dành thời gian trao đổi với Michael Olise đã đủ gợi sự tò mò.

Ông sẽ hiểu thế hệ cầu thủ mới ra sao? Họ sẽ đón nhận một người từng là biểu tượng của đội tuyển như thế nào? Những câu hỏi ấy gần gũi hơn cuộc tranh luận về chiến thuật trong lúc đội bóng còn chưa đá trận nào.

Zidane tiếp quản tuyển Pháp sau 14 năm Deschamps dẫn dắt. Đó là một quãng thời gian dài, với những danh hiệu và các trận chung kết mà người kế nhiệm có trách nhiệm trân trọng.

Người Pháp kỳ vọng Zidane giúp thế hệ Olise chiến thắng. Ảnh: FFF

Nhưng bóng đá luôn cần một cảm giác bắt đầu lại, hay đúng hơn là phải tự làm mới. Zidane mang đến cảm giác ấy ngay khi xuất hiện, một gương mặt ai cũng biết, trong một công việc mà mọi người đã mong chờ ông nhận từ lâu.

Zizou giữ Mbappe làm đội trưởng và nói muốn cùng các cầu thủ tiếp tục chiến thắng. Đó là lời hứa giản dị của một người đã quen với sức ép ở những đội bóng lớn.

Dĩ nhiên, sự yêu mến sẽ không thay ông giành chiến thắng. Rồi sẽ đến lúc từng quyết định nhân sự, từng kết quả của Zidane được xem xét khắt khe. Nhưng trước khi những đánh giá ấy bắt đầu, người Pháp có quyền tận hưởng khoảnh khắc họ đã chờ đợi.

Khi tuyển Pháp bước ra sân Kocaeli ở Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ ống kính truyền hình sẽ không hướng về các cầu thủ đầu tiên, mà tìm đến Zidane trước. Cả thế giới chờ đợi khoảnh khắc đó.

Sau 4 năm chờ đợi, Zizou cuối cùng cũng đến được với tình yêu “Les Bleus”. Với người hâm mộ, đó là khởi đầu của một câu chuyện đầy chất thơ.