Một lần nữa Ngoại hạng Anh nhắc đến tên Michael Carrick, người giúp MU có chiến thắng 3-2 trước kỳ phùng địch thủ Arsenal ngay trên sân Emirates.

Không chỉ là 3 điểm, màn trình diễn của MU trước Arsenal còn là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự trở lại của một hình ảnh tưởng như đã phai nhạt đối với “Quỷ đỏ”.

Carrick tiếp tục gây ấn tượng. Ảnh: MUFC

MU của những trận cầu lớn, của bản lĩnh và khả năng phán quyết cục diện Ngoại hạng Anh vừa được thể hiện.

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2021, MU mới lại đánh bại đội đầu bảng Ngoại hạng Anh ngay trên sân khách. Khi ấy, họ thắng Man City 2-0 dưới thời Ole Gunnar Solskjær.

Phải mất gần 5 năm, MU mới tái hiện được cảm giác ấy, trong bối cảnh Carrick đóng vai trò tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Không dừng lại ở đó, Carrick còn tái hiện kỳ tích của “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Cụ thể: lần đầu tiên kể từ tháng 4/2018, MU ghi được từ 3 bàn trở lên trên sân khách trước đội đang dẫn đầu bảng Premier League.

Trước đó, MU của Mourinho làm được điều này với chiến thắng 3-2 trước Man City tại Etihad. Paul Pogba ghi cú đúp ở trận này, bàn còn lại của Smalling.

Chiến thắng trước Arsenal còn đưa MU vào một nhóm rất hiếm trong lịch sử Premier League.

MU và Mbeumo thăng hoa với Carrick. Ảnh: The Guardian

Họ trở thành đội đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước cả hai đội đầu bảng, kể từ trường hợp Everton tháng 2/2010.

Ở vòng trước, MU với Carrick xuất sắc đánh bại Man City 2-0, với một loạt bàn thắng bị từ chối và Pep Guardiola chỉ biết cam chịu.

“Tôi không để mình bị cuốn theo cảm xúc”, Carrick trả lời sau khi thắng Mikel Arteta lần thứ hai trong sự nghiệp – cùng tỷ số 3-2.

HLV tạm quyền của MU nhấn mạnh: “Chúng tôi còn những trận đấu lớn hơn phía trước, bởi với chúng tôi, mỗi trận kế tiếp đều là trận đấu lớn nhất”.

Chiến thắng của MU mở ra ngã rẽ mới cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi Man City còn kém Arsenal 4 điểm.

Về phần mình, MU vươn lên top 4 Premier League, cảm giác mà rất lâu rồi CĐV “Quỷ đỏ” mới được trải nghiệm.