Nguy cơ “tử thần”

Arsenal bước vào lễ bốc thăm Champions League 2025/26 với tâm thế vừa háo hức, vừa dè chừng (23h ngày 28/8). Đội bóng của HLV Mikel Arteta được xếp ở nhóm hạt giống số 2, nhờ duy trì vị trí cao tại Premier League và hệ số UEFA ổn định.

Đây là bước tiến quan trọng so với vài năm trước, khi “Pháo thủ” còn chật vật để trở lại đấu trường số một châu Âu.

Arsenal có khả năng gặp lại PSG. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ đối mặt hành trình dễ dàng – trái lại, ngay từ League Phase, Arsenal có nguy cơ rơi vào những trận đấu nảy lửa.

Theo cơ chế bốc thăm mới (áp dụng từ mùa trước), mỗi đội sẽ gặp 8 đối thủ khác nhau ở League Phase, trải đều từ bốn nhóm hạt giống. Điều này mở ra viễn cảnh Arsenal phải đụng độ những “ông lớn” ngay từ đầu.

Ở nhóm 1, Arsenal hoàn toàn có thể đụng 2 trong các đội PSG – ĐKVĐ Champions League; Real Madrid – kẻ thống trị lịch sử giải đấu, Barcelona – đầy bùng nổ với Hansi Flick, và Inter Milan – á quân mùa trước.

Bất kỳ lá thăm nào trong số này cũng hứa hẹn trở thành màn so tài đỉnh cao, đồng thời là thước đo thực sự cho sức mạnh hiện tại của Arsenal.

Các đối thủ “nặng ký” khác mà Arsenal có thể gặp ở nhóm 2 là Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen của Erik ten Hag, hay Atalanta – kẻ nổi loạn của bóng đá Italia.

Ở nhóm 3, thử thách cũng chẳng kém phần khó nhằn. Napoli, nhà vô địch Serie A 2024/25 với Antonio Conte, là đối thủ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, PSV hay Ajax cũng thường gây khó chịu cho các đại diện Ngoại hạng Anh.

Nghĩa là Arsenal hoàn toàn có thể rơi vào một lịch thi đấu với mật độ “đại chiến” dày đặc, buộc Arteta phải xoay tua hợp lý và duy trì chiều sâu đội hình giữa Premier League với Champions League.

Chia nhóm các đội vòng bảng Champions League. Ảnh: UEFA

Mùa giải 2024/25, việc tiến sâu ở Champions League khiến “Pháo thủ” đánh đổi bằng thất bại trong cuộc đua Premier League, nơi họ “hít khói” đối thủ Liverpool.

Chiều sâu đội hình

Điểm tích cực đối với Arsenal mùa này là họ đang sở hữu một tập thể giàu chất lượng. Những tân binh mùa hè giúp củng cố tuyến giữa và hàng công, mang lại sự cân bằng hơn so với mùa trước.

Viktor Gyokeres đã “thông nòng” sau màn ra mắt rất kém trên sân Old Trafford. Bên cạnh đó, tân binh Martin Zubimendi đang hòa nhập. Riccardo Calafiori, bản hợp đồng năm ngoái, thể hiện vai trò thủ lĩnh trong mùa thứ hai ở Emirates…

Bên cạnh đó Bukayo Saka, Martin Odegaard đang ở độ chín, bên cạnh chiến binh Declan Rice mạnh mẽ, Mikel Merino đa năng. Eberechi Eze sẵn sàng ra mắt, trong khi Mikel Arteta còn muốn có thêm Piero Hincapie.

Ngoại trừ vị trí thủ môn hầu như không ai cạnh tranh được với David Raya, Arteta đang hướng đến một Arsenal với 2 lựa chọn chất lượng ở mỗi vị trí.

Tất cả cho mục tiêu chấm dứt cơn khát Ngoại hạng Anh và chinh phục Champions League/Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử.

PSG ít truyền thống hơn đã làm nên lịch sử mùa vừa qua. Trên hành trình đăng quang, đội bóng thủ đô Paris đánh bại chính Arsenal ở bán kết. Vì thế, các CĐV “Pháo thủ” đang chờ điều kỳ diệu.

Arsenal có chiều sâu đội hình rất tốt. Ảnh: AFC

Để vô địch, bạn phải chiến thắng tất cả. Mùa trước, Arsenal vượt qua áp lực tâm lý để hạ gục Real Madrid, nhưng bản lĩnh vẫn cần phải trau dồi thêm.

Nói cách khác, Arsenal cần chứng minh họ không chỉ là “đội bóng đẹp mắt” ở Ngoại hạng Anh, hay trong một vài thời điểm, mà đủ bản lĩnh để bước ra châu Âu và duy trì sự ổn định cần thiết.

Đây cũng là thước đo cho chính Arteta: liệu ông đã sẵn sàng đưa Arsenal lên một tầm vóc mới, tương xứng với tham vọng và khoản đầu tư khổng lồ từ giới chủ.

Lễ bốc thăm tại Monaco hứa hẹn sẽ mở ra nhiều kịch bản kịch tính. Với Arsenal, đó vừa là cơ hội khẳng định vị thế, vừa là thử thách lớn lao.

Trước khi bước vào hành trình Champions League, cuối tuần này là thử thách đầu tiên để kiểm chứng bản lĩnh Arsenal: đại chiến Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (22h30 ngày 31/8).