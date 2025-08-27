Real Madrid tranh ký Mainoo

Daily Mail và một số trang tin Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Kobbie Mainoo.

Real Madrid cũng muốn có Mainoo. Ảnh: Imago

Tương lai của Mainoo là đề tài chuyển nhượng hấp dẫn hiện nay. Cầu thủ người Anh yêu cầu được ra đi, sau khi Ruben Amorim liên tục bỏ rơi anh mà không giải thích lý do.

Real Madrid hiện vẫn thiếu tiền vệ. Xabi Alonso sẵn sàng đón Mainoo để đa dạng hóa chiến thuật cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Về phần mình, Chủ tịch Florentino Perez tin tưởng việc lấy Mainoo sẽ làm tăng giá trị thương mại cho Real Madrid. Tiền vệ 20 tuổi này là biểu tượng đào tạo trẻ của MU, tương lai của tuyển Anh.

Arsenal chiêu mộ Hincapie

Sau khi có Eberechi Eze, mùa hè lịch sử của Arsenal – với khoảng 300 triệu euro phí chuyển nhượng – chưa có dấu hiệu dừng lại.

Arsenal nhắm đến mục tiêu Hincapie. Ảnh: Imago

Bộ phận thể thao của Arsenal hiện đang vạch kế hoạch chiêu mộ hậu vệ đa năng Piero Hincapie, sau khi cầu thủ người Ecuador công khai đòi rời Bayer Leverkusen.

Hincapie có thể đá trung vệ và hậu vệ trái. Anh là nhân tố chính khi Xabi Alonso đưa Leverkusen giành danh hiệu vô địch Bundesliga 2023/24 với thành tích bất bại.

Trước khi thị trường ở bóng đá Anh đóng cửa ngày 1/9, Arsenal dự tính bán Jakub Kiwior (Porto đang đàm phán) và Oleksandr Zinchenko để đón Hincapie – người có mức phá vỡ hợp đồng 60 triệu euro.

Tottenham đàm phán Paqueta

Giới truyền thông Anh đưa tin, Tottenham đang tiếp cận hàng xóm West Ham để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng Lucas Paqueta.

Tottenham hỏi mua Paqueta. Ảnh: WHU

Tottenham có khởi đầu mùa giải rất tốt, nhưng không thể phủ nhận đội hình của Thomas Frank vẫn chưa đủ chiều sâu, nhất là khi họ sẽ thi đấu ở Champions League.

Sau thất bại trong cuộc đua với Arsenal về Eze, đại diện Spurs muốn tập trung vào việc giành chữ ký Paqueta – người có thể mang lại nhiều giải pháp ở tuyến giữa.

West Ham gây thất vọng khi trắng tay ở Ngoại hạng Anh, hiệu số 1-8, cũng như bị Wolves loại khỏi League Cup. Vì vậy, Paqueta có thể theo bước Kudus gia nhập Tottenham giàu tham vọng hơn.