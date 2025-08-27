Real Madrid tranh ký Mainoo
Daily Mail và một số trang tin Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Kobbie Mainoo.
Tương lai của Mainoo là đề tài chuyển nhượng hấp dẫn hiện nay. Cầu thủ người Anh yêu cầu được ra đi, sau khi Ruben Amorim liên tục bỏ rơi anh mà không giải thích lý do.
Real Madrid hiện vẫn thiếu tiền vệ. Xabi Alonso sẵn sàng đón Mainoo để đa dạng hóa chiến thuật cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.
Về phần mình, Chủ tịch Florentino Perez tin tưởng việc lấy Mainoo sẽ làm tăng giá trị thương mại cho Real Madrid. Tiền vệ 20 tuổi này là biểu tượng đào tạo trẻ của MU, tương lai của tuyển Anh.
Arsenal chiêu mộ Hincapie
Sau khi có Eberechi Eze, mùa hè lịch sử của Arsenal – với khoảng 300 triệu euro phí chuyển nhượng – chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bộ phận thể thao của Arsenal hiện đang vạch kế hoạch chiêu mộ hậu vệ đa năng Piero Hincapie, sau khi cầu thủ người Ecuador công khai đòi rời Bayer Leverkusen.
Hincapie có thể đá trung vệ và hậu vệ trái. Anh là nhân tố chính khi Xabi Alonso đưa Leverkusen giành danh hiệu vô địch Bundesliga 2023/24 với thành tích bất bại.
Trước khi thị trường ở bóng đá Anh đóng cửa ngày 1/9, Arsenal dự tính bán Jakub Kiwior (Porto đang đàm phán) và Oleksandr Zinchenko để đón Hincapie – người có mức phá vỡ hợp đồng 60 triệu euro.
Tottenham đàm phán Paqueta
Giới truyền thông Anh đưa tin, Tottenham đang tiếp cận hàng xóm West Ham để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng Lucas Paqueta.
Tottenham có khởi đầu mùa giải rất tốt, nhưng không thể phủ nhận đội hình của Thomas Frank vẫn chưa đủ chiều sâu, nhất là khi họ sẽ thi đấu ở Champions League.
Sau thất bại trong cuộc đua với Arsenal về Eze, đại diện Spurs muốn tập trung vào việc giành chữ ký Paqueta – người có thể mang lại nhiều giải pháp ở tuyến giữa.
West Ham gây thất vọng khi trắng tay ở Ngoại hạng Anh, hiệu số 1-8, cũng như bị Wolves loại khỏi League Cup. Vì vậy, Paqueta có thể theo bước Kudus gia nhập Tottenham giàu tham vọng hơn.
Tin vắn
- AC Milan đang liên hệ chiêu mộ Adrien Rabiot – người gây nhiều tranh cãi ở Marseille. HLV Allegri đánh giá cao kinh nghiệm Serie A của tiền vệ 30 tuổi người Pháp.
- Crystal Palace nhận được cái gật đầu từ Villarreal về Yeremy Pino, với phí chuyển nhượng cố định 30 triệu euro cùng điều khoản đi kèm.
- Fiorentina vừa đưa ra lời đề nghị theo dạng tự do với Viktor Lindelof, muốn trung vệ người Thụy Điển gặp lại David de Gea.
Trong diễn biến khác, Al Hilal của HLV Simone Inzaghi tìm cách lấy trung vệ Pietro Comuzzo. Fiorentina nỗ lực giữ viên ngọc của mình.
- Real Sociedad bắt đầu đàm phán với PSG về Carlos Soler, nhằm bổ sung tuyến giữa sau khi Martin Zubimendi sang Arsenal.
- Wolves khẳng định Hwang Hee Chan không phải để bán, từ chối hai đề nghị từ các CLB Premier League.
- Barcelona đưa Murillo của Nottingham Forest vào danh sách mục tiêu quan trọng, trong trường hợp chia tay Ronald Araujo.
- Newcastle được cho là đang đàm phán với Man City về hậu vệ Nathan Ake, có giá 30-32 triệu bảng.
- Cremonese, đội bất ngờ đánh bại AC Milan ở vòng 1 Serie A 2025/26, vừa đưa ra đề nghị cho Jamie Vardy.
Sau khi hụt Ekitike, Sesko và Wissa, Newcastle lại thất bại trong việc lôi kéo một tiền đạo khác là Strand Larsen rời khỏi Wolves.
Thương vụ Garnacho gia nhập Chelsea đang bị đe dọa, khi đội bóng thành London bất ngờ quay sang hỏi mua Ferrmin Lopez của Barca.
PSG đã giảm mức phí yêu cầu trong thương vụ Gianluigi Donnarumma, khi Man City đang tiến gần đến chữ ký thủ thành người Italia.
Tin tức về chuyển nhượng 26/8: MU muốn ký Morten Hjulmand, Chelsea liên hệ lấy Kobbie Mainoo, Conor Gallagher trở lại bóng đá Anh.
Bayern Munich đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Nicolas Jackson - tiền đạo đang bị thất sủng ở Chelsea.