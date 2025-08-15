2h ngày 16/8, sân Anfield:

Trong lúc các đối thủ cạnh tranh như Man City hay Arsenal "tự bắn chân mình", Liverpool với nguồn cảm hứng Salah xứng đánh giành danh hiệu quốc nội lần thứ 20 trong lịch sử.

Mức chi tiêu chưa từng có trong hè 2025 cho thấy, Lữ đoàn đỏ không muốn mất đi vị thế số 1 của mình ở sân chơi Premier League.

Kerkez có dịp tái ngộ đồng đội cũ - Ảnh: W.S.B

Tuy nhiên, thách thức với thầy trò Arne Slot rất lớn. Điều đó vừa được thể hiện trong trận tranh siêu cúp Anh, dù Liverpool hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của tân binh Ekitike và Frimpong.

Crystal Palace đã vùng lên dữ dội, tận dụng triệt để những sai sót dưới hàng thủ The Kop, trước khi kết liễu đối thủ trên chấm luân lưu.

Điểm sáng trong lối chơi của Liverpool là sự thích nghi tốt ở các tân binh. Florian Writz kiến tạo mở tỷ số, còn Ekitike cùng Frimpong thay nhau ghi bàn.

Thế nhưng, vấn đề đáng lo với thầy Slot là hai trụ cột Van Dijk và Salah đều có dấu hiệu suy giảm phong độ vì tuổi tác.

Được đá trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 trên sân nhà là lợi thế lớn, bởi The Kop chưa từng thua tại đây từ tháng 9 năm ngoái. Họ cũng bất bại ngày ra quân kể từ năm 2012.

Với Bournemouth, sau mùa giải xếp hạng 8 cao nhất lịch sử CLB, để lọt lưới ít nhất Premier League 2024/25, hàng thủ của họ tan đàn xẻ nghé.

Phong độ Van Dijk có dấu hiệu giảm sút - Ảnh: LFC

Bốn thành viên trong hàng phòng ngự kiên cường mùa trước là Kepa, Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và Milos Kerkez đều nói lời chia tay sân Vitality.

Bournemouth không có được sự chuẩn bị tốt, thua MU cùng West Ham và hòa Real Sociedad trong các trận giao hữu trước mùa.

Nhìn về quá khứ, Bournemouth cũng chưa bao giờ đánh bại được Liverpool tại Anfield, giành duy nhất 1 điểm trong 24 cuộc đối đầu gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 3/4 (0: 1 3/4) - TX: 3 1/2

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Gravenberch bị treo giò. Joe Gomez cùng Bradley vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Enes Unal, Lewis Cook, Ryan Christie, Luis Sinisterra và Justin Kluivert chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Bournemouth: Petrovic; Araujo, Senesi, Hill, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Ouattara; Evanilson.