MU tham vọng ký Upamecano

Theo các nguồn tin từ Anh, MU có tham vọng chiêu mộ Dayot Upamecano từ Bayern Munich để bổ sung hàng thủ trong những tuần cuối chuyển nhượng mùa hè.

MU đàm phán Upamecano. Ảnh: Imago

Trong dự án mới, sau khi hoàn tất hàng công trong mơ, HLV Ruben Amorim vẫn cần thêm trung vệ để đảm bảo sự chắc chắn.

Nguồn tin của The Sun cho biết, các quan chức MU đang đàm phán về mặt cá nhân với Upamecano, trong bối cảnh trung vệ người Pháp chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich.

Upamecano cho biết anh đang “rất hạnh phúc” tại Munich, nhưng cũng nói thêm rằng “chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra”. Hy vọng của MU không hề nhỏ.

Liverpool sắp có viên ngọc Leoni

Liverpool đã đạt được thỏa thuận về mặt cá nhân với trung vệ trẻ Giovanni Leoni – niềm tự hào và là tương lai của bóng đá Italia.

Leoni sắp gia nhập Liverpool. Ảnh: IPA

Leoni phát triển vượt bậc trong màu áo Parma. Thời gian qua, anh được các ông lớn của Serie A như Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, cùng với Barcelona theo đuổi.

Đại diện của Liverpool đi trước các đối thủ một bước để nhận được cái gật đầu từ Leoni. Cầu thủ 18 tuổi nhận thấy cơ hội của mình tại Anfield, khi Van Dijk không còn trẻ, và Konate thì ngóng sang Real Madrid.

Nếu không có gì bất ngờ, Liverpool dứt điểm đàm phán với Parma trong tuần này, để Leoni có thời gian làm việc cùng Arne Slot.

Barca sẵn sàng bán Dani Olmo

Thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha đang ồn ào trong hai tuần cuối: Barcelona quyết định mở cửa cho Dani Olmo ra đi.

Barca để Olmo ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý. Ảnh: EFE

Fichajes đưa tin, nhà ĐKVĐ La Liga sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý dành cho Olmo – người nhận được sự quan tâm từ Premier League và Saudi Pro League.

Barca đang cần tiền, trong khi Olmo có vấn đề y tế với nhiều chấn thương nặng. Hơn nữa, Fermin Lopez đang trưởng thành vượt bậc.