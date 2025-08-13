Tin tức về chuyển nhượng 13/8: MU lên kế hoạch mua Dayot Upamecano, Liverpool lấy Giovanni Leoni, Barca có thể bán Dani Olmo.
MU tham vọng ký Upamecano
Theo các nguồn tin từ Anh, MU có tham vọng chiêu mộ Dayot Upamecano từ Bayern Munich để bổ sung hàng thủ trong những tuần cuối chuyển nhượng mùa hè.
Trong dự án mới, sau khi hoàn tất hàng công trong mơ, HLV Ruben Amorim vẫn cần thêm trung vệ để đảm bảo sự chắc chắn.
Nguồn tin của The Sun cho biết, các quan chức MU đang đàm phán về mặt cá nhân với Upamecano, trong bối cảnh trung vệ người Pháp chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich.
Upamecano cho biết anh đang “rất hạnh phúc” tại Munich, nhưng cũng nói thêm rằng “chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra”. Hy vọng của MU không hề nhỏ.
Liverpool sắp có viên ngọc Leoni
Liverpool đã đạt được thỏa thuận về mặt cá nhân với trung vệ trẻ Giovanni Leoni – niềm tự hào và là tương lai của bóng đá Italia.
Leoni phát triển vượt bậc trong màu áo Parma. Thời gian qua, anh được các ông lớn của Serie A như Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, cùng với Barcelona theo đuổi.
Đại diện của Liverpool đi trước các đối thủ một bước để nhận được cái gật đầu từ Leoni. Cầu thủ 18 tuổi nhận thấy cơ hội của mình tại Anfield, khi Van Dijk không còn trẻ, và Konate thì ngóng sang Real Madrid.
Nếu không có gì bất ngờ, Liverpool dứt điểm đàm phán với Parma trong tuần này, để Leoni có thời gian làm việc cùng Arne Slot.
Barca sẵn sàng bán Dani Olmo
Thị trường chuyển nhượngở Tây Ban Nha đang ồn ào trong hai tuần cuối: Barcelona quyết định mở cửa cho Dani Olmo ra đi.
Fichajes đưa tin, nhà ĐKVĐ La Liga sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý dành cho Olmo – người nhận được sự quan tâm từ Premier League và Saudi Pro League.
Barca đang cần tiền, trong khi Olmo có vấn đề y tế với nhiều chấn thương nặng. Hơn nữa, Fermin Lopez đang trưởng thành vượt bậc.
Tin vắn
- Newcastle tiến gần đến thỏa thuận với Jacob Ramsey của Aston Villa. Chi phí của thương vụ này vào khoảng 40 triệu bảng.
- Nottingham Forest nhận được cái gật đầu từ cầu thủ trẻ James McAtee, hiện đang chờ Man City đồng ý với các điều khoản chuyển nhượng.
- Cầu thủ kỳ cựu Axel Witsel chính thức gia nhập Girona sau khi rời Atletico Madrid.
- Como xác nhận chiêu mộ Alvaro Morata từ AC Milan. Tiền đạo người Tây Ban Nha trước đó khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn.
- Galatasaray đã gửi đề nghị chính thức đến Man City cho Ederson. Khi ấy, Donnarumma sẽ là giải pháp thay thế thủ môn người Brazil ở Etihad.
- West Ham đang liên hệ chiêu mộ Takefusa Kubo. Cầu thủ người Nhật Bản muốn rời Real Sociedad để đến môi trường cạnh tranh hơn.
- RB Leipzig tiến hành đàm phán với Chelsea, nhằm đưa Christopher Nkunku trở lại theo dạng cho mượn một mùa giải.
- Juventus quay trở lại đàm phán Jadon Sancho. Ngoài ra, AS Roma được cho là cũng muốn có “hàng thải” của MU.
- Atalanta đang liên hệ chiêu mộ Rodrigo Muniz của Fulham, thay cho Mateo Retegui vừa sang Saudi Arabia, cũng như Lookman nổi loạn để được gia nhập Inter.