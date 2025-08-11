1. Vài tháng sau khi lần đầu tiên trong lịch sử giành FA Cup khi đánh bại Man City, Crystal Palace tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích và lần này họ vượt qua Liverpool.

“Tôi luôn bước vào trận với niềm tin rằng chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi đã chứng minh điều đó trước Arsenal, Man City, Aston Villa hay Liverpool”, HLV Oliver Glasner nói trước khi bóng lăn.

Ekitike ghi bàn ra mắt chỉ sau 4 phút. Ảnh: LFC

Nhà cầm quân người Áo tự tin: “Nếu chơi đúng phong độ, chẳng ai muốn đối đầu với chúng tôi. Với sự tự tin đó, chúng tôi sẽ đá trận tranh Community Shield”.

Trên sân Wembley, Crystal Palace thực sự đã làm đúng như lời ông nói. Họ chiến đấu tự tin, rồi chiến thắng.

Trận Siêu cúp Anh mở màn với hình ảnh đầy tranh cãi. CĐV Palace gây thất vọng khi la ó, không ngừng hò hét trong phút mặc niệm tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre Silva – những người qua đời trong vụ tai nạn giao thông.

2. Sau câu chuyện tranh cãi ấy, Liverpool khởi đầu như mơ khi Hugo Ekitike – tân binh trị giá 95 triệu euro từ Eintracht Frankfurt – ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Florian Wirtz.

Pha làm bàn tuyệt đẹp của Ekitike, từ việc anh lùi thấp tham gia làm bóng cùng Cody Garko, đến khả năng xử lý không gian hẹp rồi dứt điểm.

Van Dijk bị Ismaila Sarr qua mặt trong cả 2 bàn thua. Ảnh: PA

Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, trong lần hiếm hoi Crystal Palace lên bóng, Virgil van Dijk phạm lỗi với Ismaila Sarr trong vòng cấm và Jean-Philippe Mateta gỡ hòa 1-1 cho đội bóng London trên chấm 11m.

Điều kỳ diệu đến khi trận đấu bước sang phút 20 và 20 giây: có thể là vô tình, đường tạt của Jeremie Frimpong – tân binh khác được kỳ vọng thay thế Trent Alexander-Arnold – trở thành cú lốp bóng hiểm hóc qua đầu Dean Henderson.

Khu khán đài của CĐV Liverpool vang lên tràng pháo tay cuồng nhiệt. Frimpong tri ân Jota không thể ngoạn mục hơn, sau khi phút mặc niệm bị người hâm mộ Palace làm hỏng.

Không phải tân binh nào cũng nổi bật như Ekitike và Frimpong. Milos Kerkez mất hút bên cánh trái; Wirtz lạc lõng sau khi tham gia ở bàn đầu tiên.

Sự mờ nhạt của Wirtz cũng khiến Mohamed Salah gặp khó. Ngôi sao lớn nhất của Arne Slot gần như đi bộ, dễ dàng bị khóa chặt bởi Marc Guehi – mục tiêu của Liverpool – người đá lệch trái hàng thủ 3 trung vệ.

Sau hiệp 1 sôi nổi, Liverpool đánh mất mình trong hiệp 2. Bàn gỡ 2-2 cho Crystal Palace ở phút 77 là hệ quả tất yếu. Ismaila Sarr phối hợp ăn ý với Adam Wharton trước khi dứt điểm hạ Alisson.

Salah gây thất vọng trong 90 phút lẫn trên loạt luân lưu. Ảnh: EPA

Sarr và Wharton đều đá sôi nổi trước trận. Nếu may mắn, Crystal Palace thậm chí đã có thể ghi bàn thứ 3 để giải quyết danh hiệu Siêu cúp Anh ngay trong giờ thi đấu chính thức.

3. Danh hiệu đầu tiên trong mùa giải của bóng đá Anh phải giải quyết bằng loạt luân lưu cân não. Ở đó, Liverpool đá tệ chưa từng có.

Salah thực hiện cú sút đầu tiên với thái độ hời hợt, đưa bóng bay thẳng lên khán đài. Ngay sau đó, Mac Allister bị Henderson cản phá.

Dù Alisson đẩy được cú sút của Eze, trong khi Borna Sosa phía Crystal Palace sút trúng xà, nhưng Henderson tiếp tục tỏa sáng khi chặn cú sút của Harvey Elliott.

Justin Devenny, tiền vệ 21 tuổi đầy tiềm năng, bước lên thực hiện quả quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 trong loạt luân lưu, giúp “Đại bàng” có thêm bộ sưu tập khác trong lịch sử.

“Chúng tôi cần phải phòng ngự tốt hơn”, Arne Slot thừa nhận. Trong ngày Gravenberch vắng mặt vì lý do gia đình, Mac Allister có vấn đề thể lực nên dự bị, Liverpool không che chắn được cho hàng thủ.

Slot còn nhiều việc phải làm dù Liverpool đã bỏ ra hơn 300 triệu euro. Ảnh: LFC

Sau mùa hè ồn ào, từ chối gia hạn để theo Alexander-Arnold sang Real Madrid vào năm sau, Konate thi đấu chưa đủ tốt. Tương tự, Van Dijk khá chậm trong cả 2 bàn thua, trong bối cảnh anh tính rời Anfield và chỉ ở lại phút cuối.

Hơn 300 triệu euro để bổ sung đôi cánh, hàng công và tuyến giữa là chưa đủ. Không phải ngẫu nhiên mà Slot đề xuất mua Guehi từ nhiều tuần qua.

Có một chút an ủi cho Liverpool xét theo… tâm linh: kể từ sau trường hợp Man City mùa 2018/19, 6 đội vô địch Community Shield gần nhất đều thất bại khi đua danh hiệu Premier League.

Vẫn còn thời gian để Slot điều chỉnh chiến thuật, cũng như dứt điểm chuyển nhượng với Guehi và Isak.